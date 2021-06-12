Противниця "Північного потоку-2" стала кандидатом на пост канцлера Німеччини

Німецька політична партія "Союз 90 / Зелені" офіційно висунула свого лідера Анналену Бербок кандидатом на посаду канцлера Німеччини. На осінніх виборах вона очолить список разом із співголовою партії Робертом Габеком.

Повідомляється, що на сьогоднішньому з'їзді кандидатуру Бербок підтримали 678 з 688 делегатів. Вона висловила подяку за підтримку і зазначила, що допустила деякі помилки в останні місяці.

Зазначимо, рішення про те, що Бербок будуть номінувати на посаду канцлера, було прийнято в квітні цього року. На цьому тлі підтримка "зелених" в Німеччині злетіла до 28%. Деякий час вони випереджали правлячий блок ХДС/ХСС, який знаходиться в кризі.

Позиції "зелених" похитнулися після того, як Бербок із запізненням повідомила секретаріату Бундестагу про надходження в розмірі 25 000 євро, а також після заяви Габека про необхідність надання Україні оборонних озброєнь.