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Кулеба: запуск "Північного потоку-2" не вплине на чинний контракт на транзит газу

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Київ, П'ятниця 11 червня 2021 22:08
Кулеба: запуск "Північного потоку-2" не вплине на чинний контракт на транзит газу Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, чи вплине запуск російського газопроводу "Північний потік-2" на транзит газу через українську територію. За його словами, чинному контракту з РФ нічого не загрожує.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

"Навіть якщо "Північний потік-2" почне працювати і газ потече. По-перше, це жодним чином не впливає на контракт, який вже діє, про транзит газу на 5 років на дуже вигідних для України умовах", - сказав він.

Кулеба також запевнив, що після запуску російського газопроводу українська газотранспортна система не буде простоювати.

"По-друге, не буде ситуації, що ми втратимо гроші від транзиту, бо наша ГТС не буде пустою, я вас запевняю", - наголосив міністр.

Глава МЗС додав, що "Північний потік-2" загрожує не тільки українській економіці, але й безпеці.

"По-третє, це дуже важливо, у нас зводять ситуацію з "Північним потоком-2" до мільярдів доларів за транзит, але там є купа ризиків, які з ним пов'язані, і ми постійно наголошуємо партнерам, що це насамперед про безпеку України", - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, український прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що у разі припинення транзиту газу Україна буде судитися з "Газпромом" в арбітражі.

Крім того, глава українського уряду назвав газопровід "Північний потік-2" зброєю Кремля.

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