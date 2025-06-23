ГУР раскрыло детали эвакуации из Израиля и объяснило, как действовать тем, кто еще не выехал (фото)

Украинские разведки на днях провели спецоперацию по эвакуации граждан Украины ряда других стран с территории Израиля, где продолжается обострение ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Как состоялась эвакуация

По данным ГУР, операция была проведена в воскресенье, 22 июня. Разведчики, совместно с представителями МИД Украины, смогли эвакуировать с территории Израиля 176 человек. Среди них - 133 гражданина Украины, а также граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США.

Самолет с пассажирами успешно приземлился на территории Республики Молдова. Оттуда граждане Украины продолжат путь домой.

Фото: ГУР раскрыло детали эвакуации украинцев из Израиля (t.me/DIUkraine)

"Мы с семьей были в Тель-Авиве в отпуске, поехали, чтобы немного переключиться от войны, однако застали там такой же ужас: взрывы, обстрелы. Я зашла на сайт посольства, подала заявку на эвакуацию. И вот всего через несколько дней после этого мы возвращаемся в Украину. Спасибо всем, кто приложил усилия: нашему президенту господину Зеленскому, посольству и Главному управлению разведки", - рассказала одна из эвакуированных украинок.

Как пояснили в ГУР, данная операция стала частью более широких усилий по возвращению украинских граждан из-за ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

Что делать тем, кто хочет эвакуироваться

Разведчики уточнили, что тем, кто желает воспользоваться помощью государства в эвакуации, необходимо обращаться в посольство Украины в Израиле по телефону: (+972) 54 667 67 82 или по электронной почте: emb_il@mfa.gov.ua.

Также доступна круглосуточная горячая линия Министерства иностранных дел Украины по номеру: +38-044-238-16-57 .

"Сотрудники Главного управления разведки продолжают активную работу по оказанию помощи нашим гражданам, которые оказались в сложных ситуациях за рубежом", - говорится в сообщении.