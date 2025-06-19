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Верховный лидер Ирана "не может дальше существовать", - Минобороны Израиля

Четверг 19 июня 2025 13:44
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Верховный лидер Ирана "не может дальше существовать", - Минобороны Израиля Фото: Исраэль Кац, глава Министерства обороны Израиля (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

ЦАХАЛ был "проинструктирован" и знает, что для достижения всех целей - аятолла Али Хаменеи "не может продолжать существовать".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Израиля Исраэля Каца, которого цитирует Sky News.

Во время выступления после последней волны иранских ракет, Кац заявил, что Хаменеи "не может продолжать существовать".

"Такой диктатор, как Хаменеи, который возглавляет такую страну, как Иран, и сделал уничтожение Израиля своей миссией, не может продолжать существовать", - добавил он и отметил, что ЦАХАЛ был "проинструктирован" об этом.

Война Израиля и Ирана

13 июня, в рамках операции "Львиный народ", Израиль нанес авиаудары по объектам военной и ядерной инфраструктуры Ирана. Во время обстрела погибли десятки высокопоставленных офицеров и специалистов, причастных к развитию ядерной программы Тегерана.

После этого Иран и Израиль ежедневно "обмениваются" обстрелами.

Сегодня, 19 июня, Тегеран снова нанес ракетный удар по Израилю. В частности, под обстрелом была больница "Сорока" в Беэр-Шеве.

После этого Кац заявил, что Израиль усилит интенсивность ударов по территории Ирана в ответ на удары Тегерана по израильским городам.

Недавно СМИ писали о том, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы запретил Израилю убивать Хаменеи. Но премьер-министр Биньямин Нетаньяху опроверг это.

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