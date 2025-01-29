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Было более 20 взрывов. Украинские дроны ударили по ракетному арсеналу россиян, - источники

Среда 29 января 2025 17:41
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Было более 20 взрывов. Украинские дроны ударили по ракетному арсеналу россиян, - источники Иллюстративное фото: украинские воины ударили по важным объектам россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Служба безопасности Украины и Силы спецопераций ВСУ сегодня, 29 января, ночью атаковали несколько важных объектов россиян в Тверской области. В частности, под ударом находился ракетный арсенал.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

Атака на ракетный арсенал

По информации собеседников издания, целью дронов СБУ и ССО стал 23-й ракетный арсенал Минобороны России в Тверской области. Дроны ударили по самому складу, а также по трем зданиям военной части.

Источники уточняют, что местные жители насчитали более 20 взрывов. Также они в местных чатах жаловались на эвакуацию населения.

Атака на нефтеперекачивающую станцию

Помимо склада, как добавили собеседники, беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь". Она является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2.

В результате удара на станции повреждена фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар. Россиянам даже пришлось останавливать магистральный трубопровод, по которому нефть поставляется к терминалу "Усть-Луга" в Ленинградской области.

"СБУ совместно с Силами обороны продолжает отработку по военным и логистическим объектам на территории врага, уменьшая его способность вести войну против Украины. Дроновые санкции демонстрируют свою эффективность. Их применение будет продолжаться и дальше", - подчеркнул проинформированный источник в СБУ.

Атака на арсенал в Торопце

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно об успешной атаке украинских защитников на ракетный арсенал врага в Торопце (Тверская область).

Источники в ГУР утверждали, что в результате атаки были уничтожены большие запасы северокорейских баллистических ракет KN23, боеприпасов к системам С-300 и "Град".

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