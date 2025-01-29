Було понад 20 вибухів. Українські дрони вдарили по ракетному арсеналу росіян, - джерела
Служба безпеки України та Сили спецоперацій ЗСУ сьогодні, 29 січня, вночі атакували кілька важливих об'єктів росіян у Тверській області. Зокрема, під ударом перебував ракетний арсенал.
Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.
Атака на ракетний арсенал
За інформацією співрозмовників видання, ціллю дронів СБУ і ССО став 23-й ракетний арсенал Міноборони Росії у Тверській області. Дрони вдарили по самому складу, а також по трьох будівлях військової частини.
Джерела уточнюють, що місцеві жителі нарахували понад 20 вибухів. Також вони в місцевих чатах скаржилися на евакуацію населення.
Атака на нафтоперекачувальну станцію
Крім складу, як додали співрозмовники, безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь". Вона є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.
Унаслідок удару на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафту постачають до терміналу "Усть-Луга" в Ленінградській області.
"СБУ спільно з Силами оборони продовжує відпрацювання по військових і логістичних об'єктах на території ворога, зменшуючи його здатність вести війну проти України. Дронові санкції демонструють свою ефективність. Їх застосування триватиме й надалі", - наголосило поінформоване джерело в СБУ.
Атака на арсенал у Торопці
Нагадаємо, у вересні минулого року стало відомо про успішну атаку українських захисників на ракетний арсенал ворога в Торопці (Тверська область).
Джерела в ГУР стверджували, що внаслідок атаки було знищено великі запаси північнокорейських балістичних ракет KN23, боєприпасів до систем С-300 і "Град".
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