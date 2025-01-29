ua en ru
Ср, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Було понад 20 вибухів. Українські дрони вдарили по ракетному арсеналу росіян, - джерела

Середа 29 січня 2025 17:41
UA EN RU
Було понад 20 вибухів. Українські дрони вдарили по ракетному арсеналу росіян, - джерела Ілюстративне фото: українські воїни вдарили по важливих об'єктах росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Служба безпеки України та Сили спецоперацій ЗСУ сьогодні, 29 січня, вночі атакували кілька важливих об'єктів росіян у Тверській області. Зокрема, під ударом перебував ракетний арсенал.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.

Атака на ракетний арсенал

За інформацією співрозмовників видання, ціллю дронів СБУ і ССО став 23-й ракетний арсенал Міноборони Росії у Тверській області. Дрони вдарили по самому складу, а також по трьох будівлях військової частини.

Джерела уточнюють, що місцеві жителі нарахували понад 20 вибухів. Також вони в місцевих чатах скаржилися на евакуацію населення.

Атака на нафтоперекачувальну станцію

Крім складу, як додали співрозмовники, безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь". Вона є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.

Унаслідок удару на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафту постачають до терміналу "Усть-Луга" в Ленінградській області.

"СБУ спільно з Силами оборони продовжує відпрацювання по військових і логістичних об'єктах на території ворога, зменшуючи його здатність вести війну проти України. Дронові санкції демонструють свою ефективність. Їх застосування триватиме й надалі", - наголосило поінформоване джерело в СБУ.

Атака на арсенал у Торопці

Нагадаємо, у вересні минулого року стало відомо про успішну атаку українських захисників на ракетний арсенал ворога в Торопці (Тверська область).

Джерела в ГУР стверджували, що внаслідок атаки було знищено великі запаси північнокорейських балістичних ракет KN23, боєприпасів до систем С-300 і "Град".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Війна в Україні Ракети Атака дронів
NEWS
Генштаб підтвердив удар по НПЗ у Кстово
Генштаб підтвердив удар по НПЗ у Кстово
DAILY
Юлія Жовтяк, Служба зайнятості: Тим, хто працює руками, готові платити 100 тисяч гривень і більше
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Юлія Жовтяк, Служба зайнятості: Тим, хто працює руками, готові платити 100 тисяч гривень і більше