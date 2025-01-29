Було понад 20 вибухів. Українські дрони вдарили по ракетному арсеналу росіян, - джерела

Служба безпеки України та Сили спецоперацій ЗСУ сьогодні, 29 січня, вночі атакували кілька важливих об'єктів росіян у Тверській області. Зокрема, під ударом перебував ракетний арсенал.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.

Атака на ракетний арсенал

За інформацією співрозмовників видання, ціллю дронів СБУ і ССО став 23-й ракетний арсенал Міноборони Росії у Тверській області. Дрони вдарили по самому складу, а також по трьох будівлях військової частини.

Джерела уточнюють, що місцеві жителі нарахували понад 20 вибухів. Також вони в місцевих чатах скаржилися на евакуацію населення.

Атака на нафтоперекачувальну станцію

Крім складу, як додали співрозмовники, безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь". Вона є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.

Унаслідок удару на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафту постачають до терміналу "Усть-Луга" в Ленінградській області.

"СБУ спільно з Силами оборони продовжує відпрацювання по військових і логістичних об'єктах на території ворога, зменшуючи його здатність вести війну проти України. Дронові санкції демонструють свою ефективність. Їх застосування триватиме й надалі", - наголосило поінформоване джерело в СБУ.