"Бахнуло как ядерный взрыв". Будет ли эффект на фронте от удара по арсеналу РФ в Торопце

Украинские силы атаковали большой арсенал ракет и боеприпасов в Торопце (Тверская область, Российская Федерация). На данный момент оценить последствия сложно, но судя по масштабу взрывов и разрушений, по крайней мере, это на некоторое время подорвет боевые возможности противника.

Подробнее о крупнейшей атаке и о том, повлияет ли уничтожение складов в Торопце на ситуацию на фронте, - в материале РБК-Украина .

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Атака на арсенал в Торопце: ключевые факты

О пожаре в Торопце ночью сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. По его словам, огонь вспыхнул в результате падения обломков в ходе отражения атаки дронов. Но не уточнил об атаке на какой объект шла речь.

Тем временем в сети распространились видео мощных взрывов. По данным российских Telegram-каналов, местные жители слышали характерный звук беспилотника.

Позже власти Тверской области объявили эвакуацию в соседний город Западная Двина. Там сегодня закрыли школы и детские сады. В сводке минобороны России сообщается о перехвате якобы 54 дронов в пяти регионах, однако ни Торопец, ни Тверская область не упоминались. Как и взрывы. По официальной информации, в средней тяжести госпитализированы 13 человек.

Целью стал 107-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления. Как сообщили источники РБК-Украина, склады с ракетами "Искандер", "Точка-У", корректируемыми авиабомбами и снарядами атаковали украинские дальнобойные дроны. В результате мощной детонации продолжается пожар на площади около 6 кв. километров.

По данным источника в ГУР, также уничтожены большие запасы северокорейских баллистических ракет KN23, боеприпасов к системам С-300 и "Град". В общей сложности в атаке были задействованы больше 100 ударных БПЛА, которые преодолели расстояние около 500 км. Детальные последствия еще устанавливаются.

Инцидент в Торопце стал самым крупным неприродным пожаром в Российской Федерации за время полномасштабной войны. Взрывы были замечены спутником из космоса, дымовой шлейф растянулся на несколько километров, а детонация привела к небольшому землетрясению.

На просьбу РБК-Украина прокомментировать удар советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал "очень эффективно, эффектно, но мало". Потому что как раз уничтожение складской инфраструктуры должно оптимально влиять на события на линии фронта.

Что хранилось на складах в Тверской области

﻿Арсенал в Торопце начали строить в 2015 году, он обошелся в 3,6 млрд рублей или в 60 млн долларов по среднему курсу на 2018-й, когда открывали объект. Чиновники минобороны заявляли, что склад отвечает "самым высоким международным стандартам", а пропаганда называла его объектом мирового уровня. По площади сопоставим с размерами самого города Торопец.

Согласно открытым данным, арсенал рассчитан на хранение 240 тонн ракет и других взрывчатых веществ. Пока неизвестно точное количество боеприпасов, которые там находились. Директор Defense Express Сергей Згурец в эфире одного из телеканалов отметил, что уничтожены от 60 до 70 хранилищ (находятся рядом друг с другом), на которых могли быть около 30 тысяч тонн разных боеприпасов.

Его слова косвенно подтверждают российские "Z-паблики". Они в истерике, почему снимки склада находятся в открытом доступе на спутниковых картах "Яндекса" и Google. По их данным, многое в Торопце лежало под открытым небом. Обозреватели полагают, что настолько сильные взрывы могли произойти в момент, когда очередную партию боеприпасов либо не успели загрузить в хранилища, либо не успели вывезти.

Фото: склад в Торопце на Google-картах

Отметим, арсенал важен для обеспечения российской группировки, которая противостоит Силам обороны Украины в Курской области. Поэтому последствия атаки стоит рассматривать в качестве ограничения боевых возможностей противника.

"Земля дрожала, бахнуло как ядерный взрыв… Русские так сильно пугали постоянно украинцев ядерным оружием, что украинцев просто достало и они решили ударить ядеркой все-таки по России", - пошутил израильский военный обозреватель Игаль Левин в комментарии YouTube каналу РБК-Украина.

По его словам, для украинцев это хорошо тем, что все эти ракеты и снаряды не полетят на их головы.

Российские анонимные Telegram-каналы пишут о потере 8 аэробаллистических ракет "Кинжал", более 7 000 снарядов из Северной Кореи и части ракет, переданных Ираном, а также о гибели шестерых военных. Информация официально не подтверждена.

Чем Украина могла ударить почти на 500 км

Аналитики Defence Express обратили внимание на видео, где на фоне горящих складов был слышен звук реактивного двигателя. С учетом того, что арсенал в Торопце атакован дронами, они осторожно предполагает, что удары наносились с участием новейших реактивных дронов "Паляница".

Впервые о них стало известно в прошлом месяце, когда об успешном боевом применении объявил президент Владимир Зеленский. Позже сообщалось, что "Паляница" прилетела по вражескому объекту на временно оккупированной территории Украины.

Характеристики дрона засекречены, но на ролике-презентации указано, что дальность может превышать 600 км. Таким образом, вполне вероятно, что до складов в Тверской области могла достать "Паляница".

Фото: детонация после прилетов украинских дронов (скриншот с видео)

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев пока не готов по звукам на видео говорить, чем именно нанесен удар.

"В любом случае скоро мы узнаем, была ли задействованы украинские разработки, ракеты типа "Нептун" или дрон-ракета "Паляница". Если это произошло, то это очень серьезный вызов для российской ПВО. Потому что воевать россиянам, когда уверены, что у нас нет ресурсов для уничтожения вражеского потенциала, намного легче. А сейчас как минимум может установиться определенный паритет в ракетной компоненте", - рассказал он.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко допускает, что арсенал в Торопце могла атаковать новейшая дрон-ракета. "Но думаю, не "Паляницей" единой. Это комплексная атака, довольно мощна, было применено большое количество средств и правильно, потому что в этом районе концентрировалась ПВО и ее нужно было пройти. Поэтому не исключаю, что один из ударов мог быть нанесен "Паляницей" и это, конечно, хорошо", - подчеркнул эксперт.

Каким будет эффект и повлияет ли атака на ситуацию на фронте

Арсенал в Торопце - не обычный склад. Складов такого уровня на территории России всего 13, где хранится сравнимое количество боеприпасов, объясняет Селезнев. По его мнению, сначала прилет пришелся на то, что находилось под открытым небом, а вторичная детонация зацепила уже подземные ангары.

"О последствиях, думаю, мы узнаем совсем скоро. Мой прогноз основывается на том, что скорее всего пока этот склад не выгорит полностью, вряд ли кто-то сможет туда попасть. Слишком масштабны разрушения, слишком много очагов возгорания", - сказал собеседник.

Так как арсенал в первую очередь был ориентирован на текущие потребности российских группировок в Курской и Белгородской областях, в ближайшей перспективе им может не хватать снарядов, минометных мин, определенной номенклатуры ракет и так далее. "И это тоже отличная новость, так как голыми руками россияне против украинских бронемашин не научились воевать. И опять же, то, что случилось однажды, обязательно повторится. Тем более что прилеты по крупным базам и арсеналам случаются не впервые", - подчеркнул эксперт.

По его оценкам, если 30 тысяч тонн боеприпасов мерять в минах, снарядах и ракетах для РСЗО "Град", не исключено, что это рассчитано на боевые действие от полугода до 10 месяцев. Поэтому очевидно, что врагу придется перестраивать логистику. С учетом, что он в основном "вывозит фронт" за счет преимущества в артиллерийских снарядах, сложно дать ответ, как противник будет действовать в условиях их нехватки.

На тактический уровень сегодняшние события вряд ли сильно повлияют, так как запас на боевые действия тактического и оперативного уровня у российской армии есть. А вот на перспективу ближайших недель будет сказываться. Невозможно в короткий срок перестроить логистику, чтобы обеспечивать оккупантов на том же севере Харьковской области, добавил Селезнев.

Александр Мусиенко предлагает сравнить со взрывами на украинских арсеналах. Например, в Сватово, Балаклее или под Ичней и Винницей в период с 2015 по 2018 годы на фоне российской агрессии на Донбассе.

"Давайте признаем, что даже потеря таких складов не лишила нас возможности оказывать сопротивление. Конечно, это (атака на Торопец, - ред.) ослабит Россию на определенных направлениях, уменьшит применение ракет и отсрочит какие-то обстрелы. Потому что РФ готовит удар. После того, как их внешняя разведка сделала заявление, что Украина якобы готовится устроить теракт в больницах", - рассказал он.

По его мнению, все недавние атаки на российские склады призваны для того, чтобы не дать россиянам нанести удары, тянуть время, чтобы украинские силы успели получить ракеты и боеприпасы для ПВО.

Такие взрывы не могут не влиять на боеспособность противника. Вероятно, на каком-то участке враг почувствует проблемы с логистикой, не исключено, что в Курской области либо где-то еще, полагает Мусиенко.

"Что дает шанс нашим подразделениям воспользоваться этим. Приведу пример с Покровском. Главком ВСУ Александр Сырский сказал, что врага удалось остановить на одном из участков. Новогродовка - это фронтальное направление удара. Это случилось, потому что возникли серьезные проблемы с логистикой, которая не успевала за передовыми российскими отрядами. Вот как это работает. Как только есть проблемы с логистикой, это сразу влияет на планы врага. Не разрушает их окончательно, но как минимум дает возможность воспользоваться ситуацией и улучшить свое (украинских подразделений, - ред.) положение", - объяснил эксперт.

Но все это относится лишь к тактическому уровню. Если говорить о стратегическом и оперативно-стратегическом, к сожалению, атака на арсенал в Тверской области не лишит агрессора вести войну против Украины прямо сейчас.

При подготовке текста использовались: публикации российских СМИ и Telegram-каналов, информация РБК-Украина от источников в СБУ и военной разведке, открытые данные, комментарии военных экспертов Игаля Левина, Владислава Селезнева и Александра Мусиенко для You-Tube канала РБК-Украина.