Рютте сделал заявление о сроках заключения мирной сделки и необходимости "проверить Путина"

Американский лидер Дональд Трамп - единственный, кто может заставить российского диктатора Владимира Путина согласиться на переговоры. В то же время сложно спрогнозировать, когда именно будет заключено мирное соглашение по Украине.

Как сообщает РБК-Украина , об этом на пресс-конференции в Берлине заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, которого цитирует The Guardian .

Он отметил, что до сих пор диктатор действовал как миротворец только тогда, когда это было ему выгодно, чтобы выиграть время для продолжения своей войны.

"Президент Трамп хочет положить конец кровопролитию сейчас, и он единственный, кто может заставить Путина сесть за стол переговоров. Давайте проверим Путина. Посмотрим, действительно ли он хочет мира, или предпочитает продолжение бойни", - сказал Рютте.

На вопрос о возможных сроках заключения мирного соглашения по Украине генсек НАТО ответил, что ему "трудно сказать". Рютте также отметил, что есть некоторые сложные вопросы по восстановлению, гарантиях безопасности и территориях.

По его словам, США и Европа могут прийти к согласию, но он добавил, что не уверен, что так же будет и с Путиным.

"Я не знаю, это испытание, о котором я также говорил в своей речи - мы должны испытать Путина", - подчеркнул генсек НАТО.