Строительство бального зала Трампа столкнулось с новым препятствием

В Сенате США временно заблокировали план республиканцев выделить федеральные средства на строительство нового бального зала президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, Белый дом и республиканцы хотели включить около 1 млрд долларов на модернизацию системы безопасности и строительство нового Восточного крыла, связанного с проектом бального зала, в большой бюджетный законопроект, который касается также вопросов иммиграции и безопасности.

Демократы заявили, что сенатский парламентарий Элизабет Макдоноу пришла к выводу, что расходы на проект не соответствуют бюджетным правилам Сената.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что его партия смогла заблокировать первую попытку республиканцев продвинуть финансирование.

"Республиканцы пытались заставить налогоплательщиков оплатить миллиардный бальный зал Трампа. Сенатские демократы дали отпор - и сорвали их первую попытку", - заявил Шумер.

Сенатор-демократ Джефф Меркли также раскритиковал проект, назвав его "расточительством".

Республиканцы не отказываются от проекта

Несмотря на процедурные проблемы, республиканцы уже заявили, что попытаются переписать законопроект и повторно подать его в Сенат.

Представитель лидера республиканского большинства Джона Тюна Райан Врас заявил, что такая практика является обычной в рамках бюджетной процедуры Сената.

"Переписать. Усовершенствовать. Подать снова. В процессе по правилам Берда это не является чем-то необычным", - подчеркнул он.

Зато демократы заявили, что будут продолжать бороться против этого проекта.

Бальный зал Трампа

Напомним, бальный зал Дональда Трампа является масштабным проектом стоимостью 400 млн долларов, который предусматривает строительство нового комплекса на месте снесенного Восточного крыла Белого дома. По замыслу, площадь нового зала составит почти 90 тысяч квадратных футов.

Напомним, 12 апреля Апелляционный суд США постановил, что строительство нового бального зала в Белом доме может продолжаться. Однако ненадолго, только до 17 апреля.