Апелляционный суд США временно разблокировал строительство бального зала Трампа в Белом доме

Федеральный апелляционный суд в США разрешил президенту Дональду Трампу продолжить строительство бального зала за 400 миллионов долларов в Белом доме.

Решение приняли через день после того, как судья суда низшей инстанции продолжал блокировать наземное строительство на месте бывшего Восточного крыла.

В пятницу коллегия из трех судей Апелляционного суда США округа Колумбия временно приостановила действие постановления окружного судьи США Ричарда Леона об остановке части проекта. Коллегия назначила слушания для рассмотрения дела на 5 июня.

В своем решении, опубликованном в четверг, Леон продолжал блокировать наземное строительство пристройки бального зала площадью 8 400 квадратных метров, одновременно позволив продолжать только подземные работы над бункером и другими "объектами национальной безопасности" на этом объекте.

План Трампа по строительству

Прошлой осенью Трамп снес Восточное крыло, чтобы построить на этом месте огромный бальный зал. Национальный фонд охраны исторического наследия позже подал в суд, чтобы заблокировать строительство, утверждая, что президент превысил свои полномочия, продолжив проект без предварительного одобрения ключевых федеральных агентств и Конгресса.

В конце марта Леон вынес решение в пользу некоммерческой организации, но на короткое время отложил его исполнение, позволив продолжать подземные работы. Администрация подала апелляцию.

Трамп заявил, что бальный зал - это давно назревшее дополнение к комплексу Белого дома, и утверждает, что он имеет право его строить, поскольку расходы будут покрыты за счет пожертвований состоятельных лиц и корпораций, хотя средства налогоплательщиков будут направлены на обеспечение безопасности.