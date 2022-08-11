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"Будівельник" оформив перехід "другого номера" з Канади

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Київ, Четвер 11 серпня 2022 12:52
"Будівельник" оформив перехід "другого номера" з Канади Фото: Джонні Берганемескел в атаці (instagram.com/jayyb8)
Автор: Антон Федорців

Атакувальний оборонець Джонні Берганемескел поповнив лави столичного "Будівельника" перед новим сезоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

29-річний канадець став черговим новачком "гладіаторів" цього літа. Снайпер уже прибув у розташування київського клубу.

Сезон 2021/22 Берганемескел відіграв у чемпіонаті Франції за "Роан". У середньому він набирав 17,8 очок, робив 3 підбирання та 2,5 передачі за матч. Точність дальніх кидків – 42,7% при 6,8 спробах за поєдинок.

Берганемескел упродовж багатьох років виступав у Європі. Він захищав кольори іспанської "Сарагоси", французьких "Булазака" та "Нантера", грецької "Ларіси" та інших команд. Також атакувальний оборонець викликається до збірної Канади.

Раніше баскетбольна збірна України оновила тренерський штаб Багатскіса двома фахівцями. Із національної команди пішов Валерій Плеханов, який вирішив зосередитися на клубній роботі з "Будівельником".

&quot;Будівельник&quot; оформив перехід &quot;другого номера&quot; з Канади

До слова, тренерський штаб оприлюднив ростер збірної України на період підготовки до відбору перед ЧС-2023.

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