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Баскетбольна збірна України оновила тренерський штаб: хто прийшов до команди

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Середа 10 серпня 2022 11:41
Баскетбольна збірна України оновила тренерський штаб: хто прийшов до команди Фото: Айнарс Багатскіс (у центрі) отримав нових асистентів (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Федерація баскетболу України оголосила про кадрові зміни в тренерському штабі національної команди на чолі з Айнарсом Багатскісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

Роботу в збірній завершили Віталій Степановський та Валерій Плеханов. Обидва асистенти головного тренера зосередяться на клубній роботі – в "Крайові" та "Будівельнику" відповідно.

Натомість команду Багатскіса поповнили два фахівці. Микола Кірсанов отримав роль скаута, а Олексій Рубан став тренером із індивідуальної підготовки. Залишилися у тренерському штабі "синьо-жовтих" Максим Міхельсон (асистент головного тренера) та Олександр Томаревський (тренер із фізпідготовки).

Напередодні оборонець Ліповий анонсував відсутність на Євробаскеті-2022. Досвідчений баскетболіст зазнав травми в плей-офф чемпіонату Німеччини та не встигне набрати форму до континетальної першості.

Чемпіонат Європи цьогоріч відбудеться 1-18 вересня. Господарями турніру стануть 4 країни – Чехія, Грузія, Італія і Німеччина. Збірна України гратиме в групі C разом із греками, італійцями, хорватами, британцями та естонцями.

Баскетбольна збірна України оновила тренерський штаб: хто прийшов до команди

До слова, тренерський штаб оприлюднив ростер збірної України на період підготовки до відбору перед ЧС-2023.

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