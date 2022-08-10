Баскетбольна збірна України оновила тренерський штаб: хто прийшов до команди
Федерація баскетболу України оголосила про кадрові зміни в тренерському штабі національної команди на чолі з Айнарсом Багатскісом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.
Роботу в збірній завершили Віталій Степановський та Валерій Плеханов. Обидва асистенти головного тренера зосередяться на клубній роботі – в "Крайові" та "Будівельнику" відповідно.
Натомість команду Багатскіса поповнили два фахівці. Микола Кірсанов отримав роль скаута, а Олексій Рубан став тренером із індивідуальної підготовки. Залишилися у тренерському штабі "синьо-жовтих" Максим Міхельсон (асистент головного тренера) та Олександр Томаревський (тренер із фізпідготовки).
Напередодні оборонець Ліповий анонсував відсутність на Євробаскеті-2022. Досвідчений баскетболіст зазнав травми в плей-офф чемпіонату Німеччини та не встигне набрати форму до континетальної першості.
Чемпіонат Європи цьогоріч відбудеться 1-18 вересня. Господарями турніру стануть 4 країни – Чехія, Грузія, Італія і Німеччина. Збірна України гратиме в групі C разом із греками, італійцями, хорватами, британцями та естонцями.
До слова, тренерський штаб оприлюднив ростер збірної України на період підготовки до відбору перед ЧС-2023.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.