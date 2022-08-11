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"Будивельник" оформил переход "второго номера" из Канады

Новина українською →
Киев, Четверг 11 августа 2022 12:52
"Будивельник" оформил переход "второго номера" из Канады Фото: Джонни Берганемескел в атаке (instagram.com/jayyb8)
Автор: Антон Федорцив

Атакующий защитник Джонни Берганемескел пополнил ряды столичного "Будивельника" перед новым сезоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

29-летний канадец стал очередным новичком "гладиаторов" этим летом. Снайпер уже прибыл в расположение киевского клуба.

Сезон 2021/22 Берганемескел отыграл в чемпионате Франции за "Роан". В среднем он набирал 17,8 очков, делал 3 подбора и 2,5 передачи за матч. Точность дальних бросков – 42,7% при 6,8 попытках за поединок.

Берганемескел на протяжении многих лет выступал в Европе. Он защищал цвета испанской "Сарагосы", французских "Булазака" и "Нантера", греческой "Ларисы" и других команд. Также атакующий защитник вызывается в сборную Канады.

Ранее баскетбольная сборная Украины обновила тренерский штаб Багатскиса двумя специалистами. Из национальной команды ушел Валерий Плеханов, решивший сосредоточиться на клубной работе с "Будивельником".

&quot;Будивельник&quot; оформил переход &quot;второго номера&quot; из Канады

К слову, тренерский штаб обнародовал ростер сборной Украины на период подготовки к отбору перед ЧМ-2023.

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