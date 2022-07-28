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Баскетбольна збірна України оголосила склад на збір перед відбором до ЧС-2023

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Київ, Четвер 28 липня 2022 10:39
Баскетбольна збірна України оголосила склад на збір перед відбором до ЧС-2023 Фото: Басктебольна збірна України (facebook.com/UkrBasket)
Автор: Антон Федорців

Визначився список баскетболістів збірної України на збір перед матчами кваліфікації до чемпіонату світу-2023 проти команд Італії та Ісландії. Старт тренувань призначили на 28 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі з Айнарсом Багатскісом викликав на збори 15 виконавців. Національна команда готуватиметься у Ризі, а потім поїде на товариський турнір до Туреччини.

До розширеного складу збірної України потрапили зірки місцевого чемпіонату та легіонери. Зокрема, готуватимуться до матчів українські представники в НБА – оборонець Михайлюк і центровий Лень. Повернувся до збірної і форвард Близнюк.

"У нас буде три тижні до першої офіційної гри і майже не буде втягуючих тренувань – команда відразу розпочне контактну роботу. Я дуже сподіваюся, що гравці фізично будуть готові до цього. Але нам потрібен час, щоб хлопці порозумілися один з одним, адже будуть нові баскетболісти у порівнянні з липневими іграми", – розповів Багатскіс.

Збірна України зустрінеться з італійцями 24 серпня в Ризі. Натомість 27 серпня українці зіграють зі збірною Ісландії на виїзді. Поточне турнірне становище в групі: Іспанія, Італія, Ісландія по 7 очок, Грузія – 6, Україна – 5, Нідерланди – 4. На ЧС-2023 вийдуть 3 найкращі команди.

Склад збірної України на тренувальних зборах:

  • Денис Лукашов
  • Віталій Зотов
  • Ілля Сидоров
  • Юсуф Санон
  • Святослав Михайлюк
  • Іван Ткаченко
  • Павло Крутоус
  • Богдан Близнюк
  • Андрій Войналович
  • Артем Ковальов
  • В'ячеслав Бобров
  • Володимир Герун
  • Олексій Лень
  • Артем Пустовий
  • Дмитро Скапінцев

Баскетбольна збірна України оголосила склад на збір перед відбором до ЧС-2023

До слова, баскетбольна збірна України оголосила перелік спарингів перед Євробаскетом-2022.

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