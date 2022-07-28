Баскетбольна збірна України оголосила склад на збір перед відбором до ЧС-2023

Визначився список баскетболістів збірної України на збір перед матчами кваліфікації до чемпіонату світу-2023 проти команд Італії та Ісландії. Старт тренувань призначили на 28 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ .

Тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі з Айнарсом Багатскісом викликав на збори 15 виконавців. Національна команда готуватиметься у Ризі, а потім поїде на товариський турнір до Туреччини.

До розширеного складу збірної України потрапили зірки місцевого чемпіонату та легіонери. Зокрема, готуватимуться до матчів українські представники в НБА – оборонець Михайлюк і центровий Лень. Повернувся до збірної і форвард Близнюк.

"У нас буде три тижні до першої офіційної гри і майже не буде втягуючих тренувань – команда відразу розпочне контактну роботу. Я дуже сподіваюся, що гравці фізично будуть готові до цього. Але нам потрібен час, щоб хлопці порозумілися один з одним, адже будуть нові баскетболісти у порівнянні з липневими іграми", – розповів Багатскіс.

Збірна України зустрінеться з італійцями 24 серпня в Ризі. Натомість 27 серпня українці зіграють зі збірною Ісландії на виїзді. Поточне турнірне становище в групі: Іспанія, Італія, Ісландія по 7 очок, Грузія – 6, Україна – 5, Нідерланди – 4. На ЧС-2023 вийдуть 3 найкращі команди.

Склад збірної України на тренувальних зборах: