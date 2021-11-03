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Любченко пішов у відставку: рішення Ради

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Київ, Середа 03 листопада 2021 13:26
Любченко пішов у відставку: рішення Ради Фото: міністр економіки Олексій Любченко пішов у відставку (facebook.com/TaxUkraine)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр економіки України Олексій Любченко пішов у відставку. Таке рішення прийняла Верховна рада України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

Відставку Любченка підтримали 320 народних депутатів.

Як проголосували фракції:

  • "Слуга народу" - 220 за.
  • ОПЗЖ - 14 за.
  • "Європейська солідарність" - 23 за.
  • "Батьківщина" - 14 за.
  • "Голос" - 1 за.
  • Група "За майбутнє" - 14 за.
  • Група "Довіра" - 19 за.

Що відомо про Любченка

Олексій Любченко - український економіст, дерслужбовець, від 29 квітня 2020 року - голова Державної податкової служби, потім очолив Міністерство економіки.

Посаду Любченка може зайняти заступниця Керівника Офісу президента Юлія Свириденко.

З грудня 2020 року Свириденко очолює створену президентом Володимиром Зеленським Раду зі сприяння бізнесу.

У червні-вересні Свириденко також була членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України". З березня 2020 по лютий 2021 року входила до складу української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі, до підгрупи з економічних та соціальних питань.

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Олексій Любченко
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