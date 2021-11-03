Любченко пішов у відставку: рішення Ради

Міністр економіки України Олексій Любченко пішов у відставку. Таке рішення прийняла Верховна рада України.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію засідання .

Відставку Любченка підтримали 320 народних депутатів.

Як проголосували фракції:

"Слуга народу" - 220 за.

220 за. ОПЗЖ - 14 за.

14 за. "Європейська солідарність" - 23 за.

23 за. "Батьківщина" - 14 за.

14 за. "Голос" - 1 за.

за. Група "За майбутнє" - 14 за.

14 за. Група "Довіра" - 19 за.

Що відомо про Любченка

Олексій Любченко - український економіст, дерслужбовець, від 29 квітня 2020 року - голова Державної податкової служби, потім очолив Міністерство економіки.

Посаду Любченка може зайняти заступниця Керівника Офісу президента Юлія Свириденко.

З грудня 2020 року Свириденко очолює створену президентом Володимиром Зеленським Раду зі сприяння бізнесу.

У червні-вересні Свириденко також була членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України". З березня 2020 по лютий 2021 року входила до складу української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі, до підгрупи з економічних та соціальних питань.