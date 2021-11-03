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Більше не голова Мінприроди: Рада звільнила Абрамовського

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Київ, Середа 03 листопада 2021 13:14
Більше не голова Мінприроди: Рада звільнила Абрамовського Фото: міністр Роман Абрамовський пішов у відставку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Верховна рада України прийняла відставку міністра захисту довкілля Романа Абрамовського. Його відставку підтримала більшість нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

Відставку Абрамовського підтримали 322 народних депутатів.

Як проголосували фракції:

  • "Слуга народу" - 221 за.
  • ОПЗЖ - 18 за.
  • "Європейська солідарність" - 21 за.
  • "Батьківщина" - 16 за.
  • "Голос" - 0 за.
  • Група "За майбутнє" - 13 за.
  • Група "Довіра" - 19 за.

Що відомо про Абрамовського

Романа Абрамовського було призначено міністром захисту довкілля та природних ресурсів у червні 2020. До цього він займав посаду заступника очільника цього міністерства.

Нардеп від "Слуги народу" Ростислав Тістик раніше в коментарі РБК-Україна повідомив, що на місце Абрамовського претендуватиме його перший заступник Руслан Стрілець.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що керівництво країни не задоволене тим, як Мінекології виконує укази президента

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