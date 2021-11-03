Більше не голова Мінприроди: Рада звільнила Абрамовського
Фото: міністр Роман Абрамовський пішов у відставку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Верховна рада України прийняла відставку міністра захисту довкілля Романа Абрамовського. Його відставку підтримала більшість нардепів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.
Відставку Абрамовського підтримали 322 народних депутатів.
Як проголосували фракції:
- "Слуга народу" - 221 за.
- ОПЗЖ - 18 за.
- "Європейська солідарність" - 21 за.
- "Батьківщина" - 16 за.
- "Голос" - 0 за.
- Група "За майбутнє" - 13 за.
- Група "Довіра" - 19 за.
Що відомо про Абрамовського
Романа Абрамовського було призначено міністром захисту довкілля та природних ресурсів у червні 2020. До цього він займав посаду заступника очільника цього міністерства.
Нардеп від "Слуги народу" Ростислав Тістик раніше в коментарі РБК-Україна повідомив, що на місце Абрамовського претендуватиме його перший заступник Руслан Стрілець.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що керівництво країни не задоволене тим, як Мінекології виконує укази президента