Резнікова звільнили з МінТОТ: рішення народних депутатів
Народні депутати України відправили у відставку міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова. Таке рішення прийняли 3 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.
Відставку Резнікова підтримали 329 народних депутатів.
Як проголосували фракції:
- "Слуга народу" - 229 за.
- ОПЗЖ - 17 за.
- "Європейська солідарність" - 24 за.
- "Батьківщина" - 18 за.
- "Голос" - 0 за.
- Група "За майбутнє" - 10 за.
- Група "Довіра" - 18 за.
Ким можуть призначити Резнікова
РБК-Україна у "Слузі народу" повідомили, що Резников піде міністром оборони замість Андрія Тарана, якого також планують сьогодні звільнити.
Що відомо про Резнікова
З квітня 2016 року і до вересня 2018 року Резніков працював заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань провадження самоврядних повноважень.
У 2019 році президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у Тристоронній контактній групі. Також Олексій Резніков був призначений 4 березня 2020 на пост міністра з реінтеграції.
Як стало відомо РБК-Україна, Резніков йде з ТКГ, але хто займе його місце - поки невідомо.
На посаду міністра з реінтеграції тепер претендує Ірина Верещук.