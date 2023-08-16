"Будет та еще рубка". Главное о наступлении ВСУ на юг и операциях на левом берегу: обзор фронта

Под Купянск перебросили резервы

После провала российского наступления на Лиман (Донецкая область) и Боровую (Харьковская область) возросла интенсивность боев на Купянском направлении. На прошлой неделе именно Купянск стал самой горячей точкой восточного фронта.

По словам командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского, цель противника – прорвать оборону и выйти непосредственно на районный центр. Боевые действия здесь очень динамичные, и отдельные позиции по несколько раз в день переходили из рук в руки.

На карте сервиса DeepState изменения в этом районе минимальны. Отмечается продвижение россиян ближе к селу Синьковка. Аналитики проекта утверждают, что враг подходил вплотную к населенному пункту, но был отброшен в ходе контратаки.

Одновременно россияне наступают из района Новоселовского (Луганская область), чтобы рассечь украинскую группировку фланговым ударом с востока и окружить войска, которые держат оборону. Но все попытки успешно отражаются.

Российские войска пытаются приблизиться к Купянску (фото deepstatemap.live)

Из-за новых угроз Купянская городская военная администрация объявила обязательную эвакуацию. Она затронет 37 населенных пунктов, которая находятся ближе всего к линии фронта.

По данным американского Института изучения войны (ISW), россияне идут вперед и в районе сел Орлянка и Николаевка восточнее Купянска. Российское минобороны отчиталось о захвате позиций возле Ольшан на северо-восток от райцентра.

Так называемые "военкоры" утверждали о якобы захвате позиций на отрезке от Синьковки до Петропавловки, а также о том, что войска находятся примерно в 7 километрах от Купянска. По некоторым данным, они могли находиться непосредственно в окрестностях города, хотя ISW не нашел визуальных подтверждений.

На прошлой неделе спикер Восточной группировки Сергей Череватый говорил, что несмотря на превосходящие силы противника, ситуация остается под контролем. Накануне он уточнил, что туда переброшены резервы, чтобы укрепить оборону и помешать продвижению врага.

Военный эксперт Владислав Селезнев говорит, что сейчас россияне давят на наши рубежи с севера вдоль реки Оскол и с юго-востока, чтобы прорвать оборону Купянска.

"Ситуация действительно сложная, потому что у них серьезное преимущество в личном составе, бронетехнике и средствах поражения. А по артиллерии вообще соотношение не менее 1:10. И то, что мы держимся, это все за счет мужества и героизма воинов. Сейчас мы перебросили дополнительные резервы, поэтому россиянам не стоит рассчитывать на какие-то территориальные достижения", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Наступление под Бахмутом перешло в окопную войну

В районе Бахмута основные бои продолжаются возле населенных пунктов Клещиевка, Андреевка и Курдюмовка. Это южный фланг, и противник всю неделю пытался вернуть утраченные позиции. Тем не менее, по словам замминистра обороны Анны Маляр, нашим силам удалось вернуть еще 3 квадратных километра территории.

Череватый также сообщил о приказе Сырского усилить бахмутскую группировку дополнительными резервами. Поэтому россиянам в ближайшее время не светит прогресс хотя бы на уровне тактических успехов.

Под Бахмутом освободили еще 3 квадратных километра территории (фото deepstatemap.live)

Сейчас под Бахмутом продолжается рутинная боевая работа. Украинские источники публикуют видео артиллерийских ударов, в том числе по бронетехнике и вражеским танкам. На днях здесь сбили очередной "аналоговнетный" вертолет Ка-52.

Владислав Селезнев напоминает, что несколько недель назад, сосредоточив мощные силы на северном фланге, россиянам удалось остановить наступление в районе села Берховка. Затем пока была возможность, нашим военным удалось продвинуться на южном, но и туда враг подтянул резервы.

"Поэтому фактически сейчас под Бахмутом идут позиционные бои на уровне окопной войны. И говорить о том, что в ближайшей перспективе мы сильно продвинемся вперед, пожалуй, не стоит. Как и о том, что враг сможет коренным образом переломить ситуацию на данном участке", – подчеркнул эксперт.

Наступление под Бахмутом могло бы оживиться при наличии достаточного количества артиллерии и боеприпасов. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко также говорит о серьезном оборонном потенциале РФ.

"И для того, чтобы выбить россиян, нужные дополнительные силы и средства. Но поскольку с точки зрения всего контрнаступление южный вектор сейчас в приоритете и сложно одинаково наступать на всех направлениях, под Бахмутом решаются задачи по удержанию фронта и медленному продвижению имеющимися силами. В таких условиях вряд ли стоит ждать стремительного прорыва", – добавил он в беседе с изданием.

В целом же, по данным Минобороны, сейчас на восточном фронте снизилось число обстрелов и российских атак. Но это не означает, что враг отказался от своих планов. Просто украинские удары на Купянском и Лиманском направлениях привели к тяжелым потерям, и россияне вынуждены перегруппироваться, говорила Анна Маляр.

Битва за Урожайное

На Бердянском направлении после освобождения села Старомайорское наши силы сосредоточились на Урожайном. Это поселок на восточном берегу реки Мокрые Ялы, шле до войны проживало около тысячи человек.

Российские Telegram-каналы на прошлой неделе писали о потере Урожайного. Якобы пехота отступила из лесополос еще 10 числа, а танковые подразделения отказывались выходить на огневые позиции из-за эффективной работы ВСУ.

Украинские войска освобождают поселок Урожайное (deepstatemap.live)

На выходных в сети появились видео с работой артиллерии по бегущим российским военным. Судя по ним, враг отступал по открытым полям и дорогам без бронированной техники. Удары, предположительно, наносились кассетными боеприпасами.

Согласно данным сервиса DeepState, линия фронта сдвинулась южнее к селу Завитне Бажання. От него до ключевого укрепрайона в Старомлиновке около 3 километров.

Американская газета The New York Times со ссылкой на военных аналитиков пишет о тактически значимом прогрессе. По их словам, украинская сторона задействовала опытную морскую пехоту для прорыва в долине реки Мокрые Ялы, и ситуация возле Урожайного заставляет россиян перебрасывать силы с других направлений. Если Силы обороны смогут его пройти, то окажутся в 80 километрах от побережья Азовского моря.

Минобороны Украины ограничивается заявлениями об "определенном успехе" на данном участке.

"На этой неделе продолжались бои в населенном пункте Урожайное, там есть определенные успехи", – говорила замминистра Анна Маляр.

По ее словам, ВСУ продолжают закрепляться на позициях южнее и юго-восточнее Старомайорского. О продвижении на Урожайное накануне сообщил и представитель Генштаба Андрей Ковалев.

По мнению Александра Мусиенко, в этом районе важно стабилизировать ситуацию и зачистить поселок. Именно оттуда россияне ранее вели огонь по нашим позициям, не давая окончательно взять под контроль Старомайорское.

"Освобождение Урожайного тактически важно с точки зрения того, чтобы обеспечить продвижение дальше на юг на Завитне Бажання и Старомлиновку. Чтобы у врага не было возможности удерживать плацдарм на левом берегу реки Мокры Ялы, откуда нам постоянно угрожали", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Владислав Селезнев сомневается, что украинские силы в ближайшее время смогут двинуться на Азовское побережье.

"После Урожайного есть еще несколько линий обороны, которые нужно преодолеть. Ждать того, что ситуация в корне изменится, не стоит. Когда говорят о 5 минах на квадратный метр, можно лишь представить, сколько времени нужно только на разминирование", – говорит эксперт.

По его словам, одной из ключевых задач сейчас является отработка по тыловой логистике и вражеским складам, чтобы ослабить потенциал российской армии. Отметим, на днях был нанесен удар по военной базе в курортной Юрьевке под Мариуполем, и судя по заявлению мэра Вадима Бойченко, ликвидировано более десятка оккупантов.

Успехи в Работино

На Мелитопольском отрезке продолжается наступление на село Работино. Его освобождение откроет путь на оккупированный Токмак – важный логистический центр оккупантов в Запорожской области.

Отметим, в июне в данном районе украинские войска, вероятно, потеряли некоторое количество танков Leopard 2 и БМП Bradley. Это вынудило сменить тактику, и теперь Силы обороны идут с флангов.

Фото: украинские войска пытаются обойти Работино с флангов (deepstatemap.live)

По данным аналитического проекта DeepState, интенсивность боев здесь сопоставима с тем, что было весной под Бахмутом. Не исключено, что украинские войска уже заходили на окраины Работино. По крайней мере, в сети появилось фото бойца на фоне соответствующего дорожного указателя.

Аналитики Института изучения войны (ISW) допускают продвижение к окраинам села, однако согласно сводкам Генерального штаба, россияне ходят в контратаки и закрепиться на позициях не получается.

В то же время, по словам обозревателя BILD Юлиана Репке, в какой-то момент ВСУ якобы контролировали север, восток и центральную часть Работино. Он также отмечает, что вполне возможно, что в ближайшие дни село зачистят и окончательно возьмут под контроль.

Владислав Селезнев осторожно оценивает возможности украинской армии на этом участке.

"Хотя бы потому, что в районе Работино наши только приблизились к первой линии обороне, если полагаться на слова спикеров Генштаба. Инсайды могут быть какими угодно, но мало занять рубежи, надо на них закрепиться, чтобы говорить о достижениях", – сказал он.

По его словам, тактика фланговых атак уже зарекомендовала себя как наиболее эффективная.

"Но с учетом поставленных задач я не уверен, что в ближайшие дни мы увидим серьезные сдвиги на карте. Сейчас враг возле Работино подтягивает оперативные резервы. Думаю, здесь будет та еще рубка. Ибо россияне хотят удержаться и задействуют для этого все ресурсы", – добавил эксперт.

На левобережье Херсона новый плацдарм?

Украинские военные наращивают присутствие на левобережье Днепра в Херсонской области. На прошлой неделе стало известно о высадке возле села Казачьи Лагеря. Это в 20 километрах на северо-восток от оккупированных Олешек и района Антоновского моста, где украинские военные якобы заполучили плацдарм еще по крайней мере в июне.

Как рассказал Юлиан Репке из BILD, украинский спецназ 8 августа провел впечатляющую спецоперацию. По позициям оккупантов на левом берегу выпустили десятки ракет, под прикрытием которых украинские силы штурмовали укрепления россиян.

После их захвата был сымитирован запрос на немедленную помощь. На него отреагировал российский командир Юрий Томов, который с группой на БТР выдвинулся на передовую и попал в засаду. Бой продлился считанные минуты, бойцы Томова погибли или были ранены, а сам майор оказался в плену. Тогда же по сети разошлось видео, на котором он наносит российские позиции на карту.

Уже после рейда российские "военкоры" утверждали, что часть Казачьих Лагерей якобы удерживается ВСУ. О расширении плацдарма писали многие пропагандисты. Украинская сторона официально не подтверждает эту информацию.

Украина не подтверждает наличие плацдарма в Казачьих Лагерях (фото deepstatemap.live)

"Снова начался экспертный ажиотаж вокруг левого берега Херсонской области. Поводов для ажиотажа нет. Я только что вернулась с тех мест. Для того чтобы там высадиться, не быть уничтоженным, да еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага. Мы бережем людей, поэтому работаем контрбатарейно", – говорила замминистра обороны Анна Маляр.

При этом она признала, что "определенные подразделения выполнили определенную задачу". Касается ли это эпизода с майором Томовым, неизвестно. До этого Главное управление разведки отчиталось о наземной операции, в ходе которой уничтожили ракетное подразделение спецназа РФ.

Заявления о действиях ВСУ на левобережье раздражают официальных спикеров. По словам Натальи Гуменюк из Сил обороны юга, они вредят нашим военным и подставляют мирных жителей под удар. Поэтому нужно соблюдать информационную тишину. Да и выполнение задач на том участке завершено, сейчас продолжается контрбатарейная борьба.

"Говорить о новом плацдарме преждевременно. Но то, что он с высокой долей вероятности может появиться - это да. Потому что наши войска делают все, чтобы найти слабое место, ударить и создать мощный плацдарм, с которого можно обеспечить дальнейшее продвижение. У нас, очевидно, уже есть один в районе дач и Антоновского моста, теперь мы видим успешный рейд в Казачьи Лагеря. Я думаю, что наши усилия в конечном итоге будут иметь успех", – убежден Александр Мусиенко.

Владислав Селезнев отмечает, что раньше были свидетельства работы неких подразделений возле Антоновского моста в нескольких километрах от Олешек. Но об их деятельности не говорили в контексте конкретных районов и участков фронта.

"И я уверен, как только станет известно, кто именно там воюют, то по меньшей мере для Украины это станет большой новостью. Пока же давайте дождемся официальных сводок Генштаба, я уверяю, вы очень удивитесь", – интригует эксперт.