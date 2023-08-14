ВСУ освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении за прошлую неделю

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр на брифинге.

Маляр подчеркнула, что восток остается эпицентром боевых действий. По ее словам, россияне выбрали именно восток основным направлением наступления.

"И с начала 2023 года по нескольким направлениям именно на востоке враг пытается двигаться полномасштабным наступлением. Но если анализировать с января, а сегодня уже август, то мы с вами видим, что ни на один сантиметр враг там не продвинулся. Это действительно очень тяжелые бои. ВСУ применяют там все свои умения для того, чтобы врага останавливать", - рассказала она.

Замминистра обороны отметила, что на прошлой неделе и конце позапрошлой оккупанты активизировались именно на Купянском и Лиманском направлениях. По ее словам, это была реакция на наше успешное продвижение на Бахмутском направлении по южному флангу.

Маляр объяснила, что врагу важно было отвлекать наши силы по другим направлениям и усложнять ситуацию, чтобы мы не могли концентрировать силы для наступления на Бахмутском направлении.

"И за эти уже полторы недели такого наступления наши ВСУ ощутимо уничтожили мощи врага и на Лиманском, и на Купянском направлении. Если проанализировать количество обстрелов там, то на первый взгляд кажется, что оно на прошлой неделе уменьшилось. Но на самом деле это не говорит, что враг отступил от своих планов. Это говорит о том, что мы ощутимо ослабили его наступательный потенциал", - сказала она.

Заместитель министра обороны отметила, что на Бахмутском направлении захватчики пытались вернуть утраченные позиции в районах западнее Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. Там и шли основные бои на прошлой неделе.

Что касается Авдеевского и Марьинского направления, то там очень сложная ситуация. Враг пытается взять Марьинку под контроль, а Авдеевку окружить. Наши воины там мужественно отстаивают эти направления еще с лета прошлого года. Ситуация там очень сложная.

К тому же, враг пытается вернуть утраченное положение в районе освобожденного Старомайорского. Поэтому там тоже ситуация напряженная.

Ситуация на передовой

Отметим, что, по данным Института изучения войны, украинские бойцы продолжают развивать успех на юге страны. При этом оккупанты не прекращают штурмовые действия в районах Купянска и Сватового, где идут тяжелые бои.

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