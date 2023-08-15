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Украина перекинула резервы на Лимано-Купянское направление, чтобы сдержать россиян, - Череватый

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Вторник 15 августа 2023 13:06
Украина перекинула резервы на Лимано-Купянское направление, чтобы сдержать россиян, - Череватый Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (Армияinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина усилила огневые позиции и перекинула резервы на Лимано-Купянское направление, чтобы сделать невозможным продвижение российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

Он отметил, что Лимано-Купянское направление было на постоянном контроле у командующего. Так, он лично посетил все ключевые бригады, которые непосредственно обеспечивали там устойчивую оборону.

"Были отданы непосредственные четкие приказы на построение эшелонированной обороны. Усилены наши огневые позиции, предоставлены определенные методические рекомендации, перекинуты резервы. Поэтому это позволило сделать невозможным движение врага", - сказал Череватый.

Ситуация на передовой

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на востоке фиксируют уменьшение количества вражеских обстрелов и атак, ведь наши бойцы мощно ударили по оккупантам, когда они активизировались на Купянском и Лиманском направлении. Сейчас россияне занимаются перегруппировкой и восстановлением сил.

Отметим, что украинские защитники продолжают вести наступательные операции в Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Они имели успех в направлении Урожайного и закрепляются на достигнутых рубежах.

Кроме того, Маляр сообщала, что оккупанты не планируют заходить в Авдеевку. Они хотели бы окружить город и двигаться вперед к полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

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