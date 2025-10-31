Будет единый документ: у Зеленского раскрыли, как Украина, ЕС и США готовят мирный план

"В медиа сейчас много сообщений об альтернативных "планах", мол, у США - один, в ЕС - другой, у отдельных стран - еще какие-то. Хочу четко заявить, что это не так. Нет разных планов, из которых мы выбираем. Тем более нет планов, из которых выбирает кто-то другой. Есть рабочие дискуссии по формулировкам, но все партнеры находятся в непрерывной коммуникации", - сказал Ермак.

Как подчеркнул глава ОП, на выходе будет получен единый документ, совместно разработанный Украиной и ее партнерами, который будет учитывать украинские интересы.

"Речь идет не о конкуренции инициатив. Речь идет о поиске синергии - Украины, ЕС, США, других партнеров. Конечно, участие США является принципиальным", - сказал Ермак.

"Президенты (Украины Владимир, - ред.) Зеленский и (США Дональд, - ред.) Трамп, европейские лидеры одинаково считают, что любые переговоры должны начинаться с прекращения огня и по текущей линии соприкосновения. Все партнеры считают, что для успешной работы дипломатов огонь должен быть остановлен. Мы высоко ценим лидерство президента Трампа как миротворца и считаем, что именно он может помогать Украине достичь справедливого, устойчивого и обеспеченного надежным гарантиями безопасности мира", - добавил глава ОП.

Как рассказал Ермак, в следующий понедельник, 3 ноября, в продолжение встречи лидеров стран-участниц коалиции желающих, состоится заседание коалиции в режиме онлайн, на уровне советников по национальной безопасности.

"Там мы будем обсуждать все идеи, чтобы синхронизировать позиции и наработать дальнейшие шаги", - сказал Ермак.

"Президент Украины постоянно на связи со всеми лидерами стран партнеров. Наша команда - а это и Офис, и МИД, и СНБО и другие работают со своими контрпартами. Я практически каждый день говорю с советниками по вопросам национальной безопасности и обороны лидеров. Война продолжается здесь, агрессии подверглась Украина - поэтому конечная конфигурация плана о параметрах мирного соглашения будет за нами. Это вопрос справедливости и здравого смысла", - отметил глава ОП.