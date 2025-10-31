Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план

"В медіа зараз багато повідомлень щодо альтернативних "планів", мовляв, у США - один, в ЄС - інший, в окремих країн - ще якісь. Хочу чітко заявити, що це не так. Немає різних планів, з яких ми вибираємо. Тим більше немає планів, з яких обирає хтось інший. Є робочі дискусії щодо формулювань, але всі партнери знаходяться в безперервній комунікації", - сказав Єрмак.

Як підкреслив голова ОП, на виході буде отримано єдиний документ, спільно розроблений Україною та її партнерами, який враховуватиме українські інтереси.

"Йдеться не про конкуренцію ініціатив. Ідеться про пошук синергії - України, ЄС, США, інших партнерів. Звісно, участь США є принциповою", - сказав Єрмак.

"Президенти (України Володимир, - ред.) Зеленський і (США Дональд, - ред.) Трамп, європейські лідери однаково вважають, що будь-які переговори мають починатись з припинення вогню і по поточній лінії зіткнення. Всі партнери вважають, що для успішної роботи дипломатів вогонь має бути зупинений. Ми високо цінуємо лідерство президента Трампа як миротворця і вважаємо, що саме він може допомагати Україні досягти справедливого, сталого та забезпеченого надійним гарантіями безпеки миру", - додав голова ОП.

Як розповів Єрмак, в наступний понеділок, 3 листопада, у продовження зустрічі лідерів країн-учасниць коаліції охочих, відбудеться засідання коаліції в режимі онлайн, на рівні радників з національної безпеки.

"Там ми обговорюватимемо всі ідеї, аби синхронізувати позиції та напрацювати подальші кроки", - сказав Єрмак.

"Президент України постійно на зв'язку з усіма лідерами країн партнерів. Наша команда - а це й Офіс, і МЗС, і РНБО та інші працюють зі своїми контрпартами. Я практично кожного дня говорю з радниками з питань національної безпеки і оборони лідерів. Війна триває тут, агресії піддалася Україна - тож кінцева конфігурація плану про параметри мирної угоди буде за нами. Це питання справедливості та здорового глузду", - зазначив голова ОП.