Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Будапештский меморандум провалился: Зеленский заявил о новой архитектуре безопасности

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Будапештский меморандум провалился и превратился в пустые слова. Украина строит новую архитектуру безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы государства на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН.

"Будапештский меморандум, призванный гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия, провалился", - сказал глава государства.

По его словам, этот документ доказал, что международные обещания могут превратиться в пустые слова.

"Вот почему сегодня вместе с Великобританией, Францией и уже более 30 странами в нашей коалиции желающих, мы строим новую архитектуру безопасности. Мы рассчитываем на надежную поддержку Соединенных Штатов", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что реальные гарантии безопасности должны стать границей, которую Россия не сможет снова пересечь.

Будапештский меморандум - международное соглашение, которое 5 декабря 1994 года подписали лидеры Украины, США, Великобритании и Российской Федерации.

Эти страны предоставили Украине гарантии территориальной целостности, суверенитета и безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия.

В Офисе президента отметили, что Будапештский меморандум никогда не работал и это осознавали все его подписанты.

Недавно Зеленский заявил, что для завершения нынешней войны, Украине нужны юридически закрепленные гарантии безопасности от ключевых стран Европы и США, а не очередной "Будапештский меморандум".

Подробнее о том, почему Будапештский меморандум не смог спасти Украину от полномасштабной войны, - читайте в материале РБК-Украина.

Владимир ЗеленскийБудапештЯдерное оружие