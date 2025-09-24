Будапештский меморандум провалился: Зеленский заявил о новой архитектуре безопасности

"Будапештский меморандум, призванный гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия, провалился", - сказал глава государства.

По его словам, этот документ доказал, что международные обещания могут превратиться в пустые слова.

"Вот почему сегодня вместе с Великобританией, Францией и уже более 30 странами в нашей коалиции желающих, мы строим новую архитектуру безопасности. Мы рассчитываем на надежную поддержку Соединенных Штатов", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что реальные гарантии безопасности должны стать границей, которую Россия не сможет снова пересечь.