Будапештский меморандум был одной из самых замечательных историй лжи в современной истории человечества. Документ не работал и это понимали все, кто его подписывал.

По словам Подоляка, Будапештский меморандум можно считать одной из самых больших иллюзий и обманов современной истории. Фактически, это был документ, подписанный лишь формально, без реального веса или практического применения. Это была иллюзия договоренностей, которые изначально не предусматривали выполнения. Те, кто подписывал меморандум, прекрасно понимали, что он не будет работать.

В то же время проблема заключалась не в самом факте передачи ядерного оружия или отказа от стратегической бомбардировочной авиации. Главный вопрос касался тех, кто анализировал это все и какие были инструменты выполнения договоренностей.

"Мало того, что выяснилось, что меморандум, это не документ о логистике и мало того, что там не прописаны конкретные гарантии, что надо делать в той или иной ситуации. Так более того, один из гарантов и начал войну", - добавил он.

Ситуация с Украиной в тот период выглядела так: государство добровольно обратилось к стране, которая намеревалась ее уничтожить, и предложила отдать все свои стратегические ресурсы. Те, кто получал эти ресурсы, без колебаний согласились, а впоследствии использовали переданное вооружение, чтобы атаковать саму Украину. Вероятно, царило наивное убеждение, что никто не посмеет навредить стране, которая пошла на такой шаг доверия. Однако реальность оказалась противоположной. Не только навредить - добровольно переданные ресурсы стали инструментом уничтожения.

Будапештский меморандум

Будапештский меморандум - это международное соглашение, подписанное 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Великобританией и Российской Федерацией. В обмен на отказ Украины от ядерного оружия эти государства предоставили якобы гарантии ее территориальной целостности, суверенитета и безопасности.

Как отметили недавно в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины, Киев отвергает какие-либо альтернативы вступлению в НАТО после Будапештского меморандума, который стал горьким опытом для страны.