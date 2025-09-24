Будапештський меморандум провалився: Зеленський заявив про нову архітектуру безпеки

Глава держави констатував провал місії Будапештського меморандуму, що був покликаний гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї. За його словами, цей документ довів, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися на порожні слова.

"Ось чому сьогодні разом із Великою Британією, Францією та вже понад 30 країнами в нашій коаліції охочих, ми будуємо нову архітектуру безпеки. Ми розраховуємо на надійну підтримку Сполучених Штатів", - зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що реальні гарантії безпеки повинні стати межею, яку Росія не зможе знову перетнути.