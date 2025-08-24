ua en ru
Вс, 24 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Вместо НАТО - "бумажные гарантии". Почему Будапештский меморандум не спас Украину

Воскресенье 24 августа 2025 09:56
UA EN RU
Вместо НАТО - "бумажные гарантии". Почему Будапештский меморандум не спас Украину Подписание Будапештского меморандума (фото: Википедия)
Автор: Василина Копытко

Подписание Будапештского меморандума 5 декабря 1994 года предоставляло Украине гарантии безопасности, поскольку она отказалась от ядерного оружия. Но с началом вооруженной агрессии РФ на Донбассе в 2014 году и полномасштабной войны в 2022 году стало понятно, что условия договора не действуют.

В интервью РБК-Украина расспросила министра охраны окружающей среды и ядерной безопасности 1992-1998 гг Юрия Костенко о мировой ответственности за невыполнение Будапештского меморандума.

Почему не выполнили условия Будапештского меморандума

В 1990-х Юрий Костенко в Верховной Раде возглавлял Специальную рабочую комиссию, которая занималась вопросом ядерного разоружения, а также был первым руководителем правительственной делегации на переговорах по ядерному разоружению с Россией.

Костенко считает самой большой ошибкой украинской первой власти то, что она согласилась на ядерное разоружение по московскому сценарию, а не по тому, который наработала Специальная комиссия.

"Мировая ответственность за гарантии безопасности - это еще один фейк, который генерирует Россия. В декабре 1992 года США предлагали Украине в качестве гарантии безопасности после уничтожения ядерного оружия членство в НАТО", - говорит Костенко.

По его словам, буквально через три недели после этих заявлений в США приехала украинская делегация во главе с тогдашним заместителем министра иностранных дел Борисом Тарасюком. Именно украинская делегация в Госдепе начала говорить не о членстве в НАТО, а о каких-то бумажных гарантиях безопасности.

При этом, как писала американская пресса, американцы пожимали плечами, не понимая: "какие могут быть бумажки, если ваша гарантия безопасности - членство в НАТО".

"Всего через несколько дней, как писала та же американская пресса, бумажные гарантии безопасности Украины нашей делегации МИД были нужны для того, чтобы убедить украинский парламент проголосовать за ратификацию Договора "START-1" о сокращении стратегических наступательных вооружений. То, что делал наш МИД и его делегация - это 100% выполнение команды из Кремля", - говорит Костенко.

Он также отмечает, что ни в одном решении парламента нет разрешения о передаче ядерных боеголовок России. В ее постановлениях речь шла об их уничтожении.

"Также не было решений о подрывах шахтных пусковых установок. Но переговоры вела исполнительная власть, которая руководствовалась не решениями парламента, а указаниями Кремля", - добавляет эксперт.

Костенко также считает, что если бы Украина в 1990-х не отдала ядерное оружие, то Россия бы на нас не напала.

Читайте также о том, как именно Украина в 1990-х потеряла ядерное оружие.

Ранее мы писали о том, может ли Украина снова стать ядерной державой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Будапешт Ядерное оружие
Новости
Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по РФ дальнобойным оружием, - WSJ
Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по РФ дальнобойным оружием, - WSJ
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"