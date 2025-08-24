Вместо НАТО - "бумажные гарантии". Почему Будапештский меморандум не спас Украину

Подписание Будапештского меморандума 5 декабря 1994 года предоставляло Украине гарантии безопасности, поскольку она отказалась от ядерного оружия. Но с началом вооруженной агрессии РФ на Донбассе в 2014 году и полномасштабной войны в 2022 году стало понятно, что условия договора не действуют.

В интервью РБК-Украина расспросила министра охраны окружающей среды и ядерной безопасности 1992-1998 гг Юрия Костенко о мировой ответственности за невыполнение Будапештского меморандума.

Почему не выполнили условия Будапештского меморандума

В 1990-х Юрий Костенко в Верховной Раде возглавлял Специальную рабочую комиссию, которая занималась вопросом ядерного разоружения, а также был первым руководителем правительственной делегации на переговорах по ядерному разоружению с Россией.

Костенко считает самой большой ошибкой украинской первой власти то, что она согласилась на ядерное разоружение по московскому сценарию, а не по тому, который наработала Специальная комиссия.

"Мировая ответственность за гарантии безопасности - это еще один фейк, который генерирует Россия. В декабре 1992 года США предлагали Украине в качестве гарантии безопасности после уничтожения ядерного оружия членство в НАТО", - говорит Костенко.

По его словам, буквально через три недели после этих заявлений в США приехала украинская делегация во главе с тогдашним заместителем министра иностранных дел Борисом Тарасюком. Именно украинская делегация в Госдепе начала говорить не о членстве в НАТО, а о каких-то бумажных гарантиях безопасности.

При этом, как писала американская пресса, американцы пожимали плечами, не понимая: "какие могут быть бумажки, если ваша гарантия безопасности - членство в НАТО".

"Всего через несколько дней, как писала та же американская пресса, бумажные гарантии безопасности Украины нашей делегации МИД были нужны для того, чтобы убедить украинский парламент проголосовать за ратификацию Договора "START-1" о сокращении стратегических наступательных вооружений. То, что делал наш МИД и его делегация - это 100% выполнение команды из Кремля", - говорит Костенко.

Он также отмечает, что ни в одном решении парламента нет разрешения о передаче ядерных боеголовок России. В ее постановлениях речь шла об их уничтожении.

"Также не было решений о подрывах шахтных пусковых установок. Но переговоры вела исполнительная власть, которая руководствовалась не решениями парламента, а указаниями Кремля", - добавляет эксперт.

Костенко также считает, что если бы Украина в 1990-х не отдала ядерное оружие, то Россия бы на нас не напала.