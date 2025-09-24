Будапештский меморандум провалился: Зеленский заявил о новой архитектуре безопасности
Будапештский меморандум провалился и превратился в пустые слова. Украина строит новую архитектуру безопасности.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы государства на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН.
"Будапештский меморандум, призванный гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия, провалился", - сказал глава государства.
По его словам, этот документ доказал, что международные обещания могут превратиться в пустые слова.
"Вот почему сегодня вместе с Великобританией, Францией и уже более 30 странами в нашей коалиции желающих, мы строим новую архитектуру безопасности. Мы рассчитываем на надежную поддержку Соединенных Штатов", - отметил Зеленский.
Президент отметил, что реальные гарантии безопасности должны стать границей, которую Россия не сможет снова пересечь.
Будапештский меморандум - международное соглашение, которое 5 декабря 1994 года подписали лидеры Украины, США, Великобритании и Российской Федерации.
Эти страны предоставили Украине гарантии территориальной целостности, суверенитета и безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия.
В Офисе президента отметили, что Будапештский меморандум никогда не работал и это осознавали все его подписанты.
Недавно Зеленский заявил, что для завершения нынешней войны, Украине нужны юридически закрепленные гарантии безопасности от ключевых стран Европы и США, а не очередной "Будапештский меморандум".
