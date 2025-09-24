ua en ru
Будапештський меморандум провалився: Зеленський заявив про нову архітектуру безпеки

Нью-Йорк, Середа 24 вересня 2025 05:40
Будапештський меморандум провалився: Зеленський заявив про нову архітектуру безпеки Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

Будапештський меморандум провалився і перетворився на порожні слова. Україна будує нову архітектуру безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави держави на засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН.

Глава держави констатував провал місії Будапештського меморандуму, що був покликаний гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї. За його словами, цей документ довів, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися на порожні слова.

"Ось чому сьогодні разом із Великою Британією, Францією та вже понад 30 країнами в нашій коаліції охочих, ми будуємо нову архітектуру безпеки. Ми розраховуємо на надійну підтримку Сполучених Штатів", - зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що реальні гарантії безпеки повинні стати межею, яку Росія не зможе знову перетнути.

Будапештський меморандум - міжнародна угода, яку 5 грудня 1994 року підписали лідери України, США, Великої Британії та Російської Федерації.

Ці країни надали Україні гарантії територіальної цілісності, суверенітету і безпеки в обмін на відмову від ядерної зброї.

В Офісі президента зазначили, що Будапештський меморандум ніколи не працював і це усвідомлювали всі його підписанти.

Нещодавно Зеленський заявив, що для завершення нинішньої війни, Україні потрібні юридично закріплені гарантії безпеки від ключових країн Європи та США, а не черговий "Будапештський меморандум".

Детальніше про те, чому Будапештський меморандум не зміг врятувати Україну від повномасштабної війни, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

