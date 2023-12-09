Условия выполнены. Украина приняла еще четыре закона для вступления в ЕС: что нужно знать

В пятницу, 8 декабря, Верховная рада приняла евроинтеграционные законопроекты о деятельности антикоррупционных органов. Также были утверждены изменения в законодательстве о правах нацменьшинств. Выполнение этих шагов является условием старта переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Подробно о каждом из евроинтеграционных законов и их ключевых положениях, – в материале РБК-Украина ниже.

Рекомендации ЕС учтены

Украинский парламент 8 декабря проголосовал за ряд важных законодательных инициатив, на которых настаивала Еврокомиссия. Среди них:

законопроект №10203-1 о расширении штата Национального антикоррупционного бюро (НАБУ);

(НАБУ); законопроект №10262, позволяющий Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) проверять имущество чиновников, приобретенное до назначения на должность ;

; законопроект №10060 об усилении самостоятельности САП как органа, подчиняющегося Офису Генпрокурора;

как органа, подчиняющегося Офису Генпрокурора; законопроект №10288-1 о защите прав национальных меньшинств в отдельных сферах с учетом рекомендаций Совета Европы.

Все указанные законы уже подписаны президентом Владимиром Зеленским.

Принятие законов состоялось в преддверии саммита ЕС 14 декабря, где должен решиться вопрос о начале переговоров о членстве Украины.

"Украина быстро движется в ЕС. Рассчитываем, что уже на следующей неделе Европейский совет примет финальное решение о начале официальных переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе", – отметил премьер Денис Шмигаль по итогам голосования в Раде.

Увеличение штата НАБУ

Согласно законопроекту об усилении институциональной способности НАБУ, численность работников Национального антикоррупционного бюро Украины должна увеличиться с 700 до 1000 человек за 3 года – ежегодно по 100 детективов.

с 1 января 2024 – на 100 человек, из них 10 человек – государственные служащие;

с 1 января 2025 – на 100 человек, из них 20 человек – государственные служащие;

с 1 января 2026 – на 100 человек, из них 20 человек – государственные служащие.

Также предполагается увеличение количества лиц из состава начальников с 500 до 750 человек.

Фото: штат детективов НАБУ вырастет (facebook.com/nabu.gov.ua)

Реализация нововведений "усилит кадровый потенциал Национального антикоррупционного бюро Украины, что, в свою очередь, обеспечит повышение эффективности и результативности в раскрытии и предотвращении коррупционных преступлений", говорится в пояснительной записке к закону.

Расширение полномочий НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) получит право на проверку имущества, приобретенного чиновниками еще до начала публичной службы.

Это предусматривает принятый законопроект №10262 "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции".

В документе были учтены рекомендации отчета Еврокомиссии от 8 ноября 2023 о прогрессе Украины в выполнении реформ.

В частности, ЕК отмечала необходимость скорректировать отдельные положения антикоррупционного закона – "отменить ограничение полномочий НАПК относительно продолжения проверки активов, уже прошедших процесс проверки, и относительно проверки имущества, приобретенного декларантами до назначения на должность государственной службы, без ущерба для правил, применяемых к национальной безопасности во время военного положения".

Фото: НАПК будет проверять имущество чиновников, которое у них было еще до назначения (Виталий Носач, РБК-Украина)

Усиление самостоятельности САП

Реорганизация Специальной антикоррупционной прокуратуры является одним из требований Европейской комиссии, а также Международного валютного фонда. Как ранее отметил глава Кабмина Денис Шмигаль, это "один из структурных маяков программы сотрудничества с МВФ" и часть государственного курса на системную борьбу с коррупцией.

Принятый законопроект №10060:

выделяет САП в независимый орган прокуратуры – САП получает статус юридического лица публичного права:

определяет полномочия руководителя САП со статусом заместителя генерального прокурора;

совершенствует процедуру конкурсного отбора прокуроров, руководства;

внедряет новые механизмы дисциплинарного контроля и внешнего аудита САП (проводят каждые 2 года).

В пояснительной записке говорится, что реализация положений закона усилит статус руководителя САП и его самостоятельность в принятии решений, что позволит минимизировать влияние, в частности, Генерального прокурора на процесс принятия решений руководителем САП. Кроме того, будет способствовать наполнению структуры САП профессиональными кадрами, обеспечит возможность создания отдельной дисциплинарной комиссии САП.

Защита прав нацменьшинств

Закон о защите прав нацменьшинств входит в перечень ключевых требований Евросоюза к Украине. Причем среди стран-членов ЕС именно Венгрия наиболее активно выступала за необходимость внедрения такого закона. В Будапеште неоднократно пытались критиковать Киев якобы за "притеснение" прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье.

Закон 10288-1 учитывает экспертную оценку Совета Европы и его органов относительно прав национальных меньшинств в отдельных сферах:

Образовательный процесс

Учреждения высшего образования частной формы собственности имеют право на свободный выбор языка обучения, который является официальным языком ЕС. В то же время лицам, которые учатся в таких учреждениях, необходимо обеспечить изучение государственного языка как отдельной учебной дисциплины.

В классах с обучением языками государственных меньшинств гарантируется право использования языка соответствующего нацменьшинства в образовательном процессе наряду с государственным языком.

Лица, принадлежащие к нацменьшинствам Украины, языки которых являются официальными языками ЕС, и начавшие получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 языком соответствующего нацменьшинства, до завершения получения полного общего среднего образования имеют право продолжать получать такое образование согласно правилам, существовавшим до вступления в силу нового закона.

То же правило касается обучения в учреждениях базового среднего, профильного и среднего образования.

Фото: закон защищает права нацменьшинств в образовании (Getty Images)

Издательство

Допускается распространение материалов предвыборной агитации, выполненных на языках соответствующих коренных народов, национальных меньшинств Украины, при этом дублированных на государственном языке.

Требование об обязанности выдавать на государственном языке не менее 50% названий книжных изданий в год не распространяется на издательскую продукцию, изданную на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов или нацменьшинств Украины на средства государственного и/или местных бюджетов.

Медиа

Для телевещателей, которые кроме вещания на государственном языке вещают исключительно на языках нацменьшинств Украины, – программы на государственном языке должны составлять не менее 30% от общей продолжительности программ (или их частей).

Без угрозы русификации

Отдельно стоит отметить, что положения о языке в законе про защиту прав нацменьшинств не касаются русского – языка страны, которая была признана ВР государством-агрессором.

В документе указано, что "ограничения в отношении языков нацменьшинств, которые являются государственным (официальным) языком государства, которое было признано Верховной радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, переносятся из заключительных и переходных положений законов Украины в тело документов, в связи с чем не будут иметь временных рамок".