Украина и Венгрия создадут специальную комиссию по вопросам о нацменьшинствах, - Кулеба

Украина договорилась с Венгрией о создании совместной специальной комиссии по вопросам, связанным с представителями венгерского национального сообщества в Закарпатской области.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

По словам чиновника после встречи и переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто в Ужгороде, такая комиссия должна через 10 дней представить правительствам обеих стран перечень вопросов по национальным меньшинствам, которые Будапешт считает спорными и требующими решения.

Кулеба отметил, что Украина попросила венгерскую сторону предоставить "исчерпывающий перечень вопросов, которые у них есть" относительно вопроса защиты прав нацменьшинств, проживающих, в частности, на Закарпатье.

"Мы этот перечень получили. Мы договорились, что под эгидой двух министерств иностранных дел мы соберем специальную комиссию, у которой есть одна очень простая задача - через 10 дней она должна представить на рассмотрение правительств обеих стран конкретное понимание, как и что из этого перечня вопросов, которые мы получили, нуждается в решении, или уже урегулированы, для того, чтобы мы внесли окончательную ясность", - рассказал он.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 29 января глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Ужгород, где встретился главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Чиновники отметили, что переговоры будут касаться нормализации украино-венгерских отношений.

Позиция Венгрии по закону Украины о нацменьшинствах

Напомним, 8 декабря 2023 года Верховная рада одобрила ряд законопроектов, среди которых был №10288-1 по защите прав национальных меньшинств в отдельных сферах с учетом рекомендаций Совета Европы. Все законы уже подписаны президентом Владимиром Зеленским.

При этом в МИД Венгрии заявили, что не удовлетворены недавними изменениями в закон Украины о нацменьшинствах. Якобы до возвращения прав 2015 года "еще далеко".