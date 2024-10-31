Зеленский о Венгрии: готовим двусторонний документ, в нем есть вопрос по НАТО
Украина и Венгрия готовят двусторонний документ о дальнейших отношениях. В нем есть пункт о вступленим Украины в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на встрече с руководителями общин и районов Закарпатья.
"На сегодняшний день от вашей работы и благодаря, в принципе, связям и диалогу вашему с Венгрией, страной, с венграми Венгрии, я думаю, можно внести серьезный вклад, это геополитический вклад, это часть внутреннего плана относительно соседства и относительно диалога близкого с соседями и важно - результативного. Поэтому очень важен ваш диалог с венграми", - сказал он.
Зеленский подчеркнул, что Венгрия - одна из тех, кто может частично блокировать план победы Украины. По мнению президента, украинцы пройдут любую блокаду Венгрии. Но, как отметил глава государства, хочется, чтобы Украина шла к победе без блокад от соседей, а наоборот с их помощью.
"Сегодня готовится двусторонний документ. Мы бы очень хотели иметь двусторонний документ между Украиной и Венгрией. Там много вещей. Убрать недоразумения или какие-то вызовы современности, будущего и исторические, и прошлого. Чтобы не поднимать вопрос меньшинств", - рассказал Зеленский.
По его словам, частью двустороннего диалога и документа есть вопрос безопасности, а именно вступления Украины в НАТО. Украина просит Венгрию не блокировать приглашение Альянса.
"То есть не поддерживать, не голосовать за нас, а не блокировать. Сегодня этот пункт есть в наших предложениях, мы бы очень хотели, чтобы Венгрия не блокировала даже такой пункт. Для нас это важно", - добавил президент.
Отношение Венгрии к Украине
Венгрия - одна из немногих стран Европейского союза, блокирующая вступление Украины в ЕС. Кроме того, Будапешт блокирует финансовую помощь Украине и не редко выступает против антироссийских санкций.
Венгрия, которая сейчас председательствует в ЕС, блокирует выделение Украине кредита от ЕС, который будет обеспечиваться доходами от замороженных российских активов. Будапешт заявляет, что не желает принимать решение до завершения президентских выборов в США.
Кроме того, венгерский премьер Виктор Орбан раскритиковал план победы Украины.
Что известно об Орбане и его "дружеских" отношениях с Владимиром Путиным - в материале РБК-Украина.
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