Зеленский о Венгрии: готовим двусторонний документ, в нем есть вопрос по НАТО

Украина и Венгрия готовят двусторонний документ о дальнейших отношениях. В нем есть пункт о вступленим Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на встрече с руководителями общин и районов Закарпатья.

"На сегодняшний день от вашей работы и благодаря, в принципе, связям и диалогу вашему с Венгрией, страной, с венграми Венгрии, я думаю, можно внести серьезный вклад, это геополитический вклад, это часть внутреннего плана относительно соседства и относительно диалога близкого с соседями и важно - результативного. Поэтому очень важен ваш диалог с венграми", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Венгрия - одна из тех, кто может частично блокировать план победы Украины. По мнению президента, украинцы пройдут любую блокаду Венгрии. Но, как отметил глава государства, хочется, чтобы Украина шла к победе без блокад от соседей, а наоборот с их помощью.

"Сегодня готовится двусторонний документ. Мы бы очень хотели иметь двусторонний документ между Украиной и Венгрией. Там много вещей. Убрать недоразумения или какие-то вызовы современности, будущего и исторические, и прошлого. Чтобы не поднимать вопрос меньшинств", - рассказал Зеленский.

По его словам, частью двустороннего диалога и документа есть вопрос безопасности, а именно вступления Украины в НАТО. Украина просит Венгрию не блокировать приглашение Альянса.

"То есть не поддерживать, не голосовать за нас, а не блокировать. Сегодня этот пункт есть в наших предложениях, мы бы очень хотели, чтобы Венгрия не блокировала даже такой пункт. Для нас это важно", - добавил президент.