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Орбан отказался поддерживать Украину на пути к ЕС и НАТО, пока не вернут права этнических венгров

Понедельник 25 сентября 2023 18:25
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Орбан отказался поддерживать Украину на пути к ЕС и НАТО, пока не вернут права этнических венгров Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Венгрия не будет поддерживать Украину ни в одном вопросе международных отношений до тех пор, пока не будут восстановлены языковые права проживающих там этнических венгров.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Они хотят превратить (венгерские школы, - ред.) в украинские, а если это не сработает, то закрыть их. Мы не поддержим Украину ни в одном вопросе на международной арене, пока она не восстановит законы, гарантирующие права венгров", - заявил он, добавив, что его правительство будет бороться за права этнических венгров на Закарпатье.

Языковой закон

Венгрия вступила в конфликт с Украиной из-за ограничения, по мнению Будапешта, прав примерно 150 тысяч этнических венгров на использование родного языка, особенно в сфере образования, после того как в 2017 году Киев принял закон, ограничивающий использование языков национальных меньшинств в школах.

Высказывания Орбана прозвучали после того, как в начале месяца глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен изложила концепцию расширенного Евросоюза, в который войдет и Украина.

В декабре страны ЕС должны принять решение о том, разрешить ли Украине начать переговоры о вступлении в Евросоюз, что потребует единогласной поддержки всех 27 стран, входящих в блок.

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз. Теперь он должен выполнить ряд условий, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня Украина выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров.

При этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся в этом году.

Издание Bloomberg заявило, что Еврокомиссия порекомендует начать процесс переговоров по присоединению Украины к ЕС в октябре.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что срок вступления Украины в ЕС зависит именно от Киева.

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