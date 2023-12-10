В Венгрии прокомментировали изменения в закон Украины о нацменьшинствах, снова недовольны

В Венгрии недовольны недавними изменениями в закон Украины о нацменьшинствах. Якобы до возвращения прав 2015 года "еще далеко".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу госсекретаря венгерского Министерства иностранных дел Тамаша Менцера.

Менцер заявил о том, что в Украине венгерскую общину начали непрерывно "лишать прав восемь лет назад".

"Мы, конечно, будем тщательно оценивать вчерашнее решение украинского парламента, но уже сейчас понятно, что до возвращения прав 2015 года оно далеко. При этом мы постоянно контролируем имплементацию", - заявил госсекретарь МИД Венгрии.

Отношения между Украиной и Венгрией

Стоит пояснить, что отношения между странами обострились и в 2017 году, когда Верховная Рада приняла закон об образовании, который предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках. Это, в свою очередь, неоднократно вызывало возмущение со стороны Венгрии, которая обвиняла Украину в якобы проблемах "нацменьшинств в Закарпатье", а тем временем премьер-министр страны Виктор Орбан регулярно отличался нытьем и абсурдными заявлениями.

Правки в закон о нацменьшинствах

В эту пятницу, 8 декабря, Верховная Рада одобрила ряд законопроектов, среди которых был №10288-1 о защите прав национальных меньшинств в отдельных сферах с учетом рекомендаций Совета Европы. Все законы уже были подписаны президентом Владимиром Зеленским.