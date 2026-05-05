Буданов сделал заявление о перемирии с РФ и допустил его продолжение

Украина хочет перемирия с Россией для сохранения человеческих жизней и восстановления безопасности. Если прекращение огня будет взаимным, его могут продлить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова в Telegram .

По словам Буданова, предложенное Киевом перемирие свидетельствует о настоящем желании установить мир с украинской стороны - без привязки к датам, а ради сохранения жизней и безопасности.

"Если прекращение огня, которое объявил президент, будет взаимным, мы продолжим его. И это даст нам пусть небольшую, но надежду на установление устойчивого мира", - подчеркнул руководитель ОП.

По его словам, таким шагом президент Владимир Зеленский доказал всему миру свою преданность завершению войны. Теперь следующий шаг должна сделать Россия.

"Готова ли Москва доказать, что человеческая жизнь для них имеет хоть какую-то ценность? Мы внимательно следим за каждым движением врага и готовы к любому развитию событий", - обратил внимание Буданов.