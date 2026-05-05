ua en ru
Вт, 05 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Удар по Полтавской области Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Буданов сделал заявление о перемирии с РФ и допустил его продолжение

16:57 05.05.2026 Вт
2 мин
При каком условии Украина может продолжить прекращение огня с РФ?
aimg Иван Носальский
Буданов сделал заявление о перемирии с РФ и допустил его продолжение Фото: Кирилл Буданов, руководитель Офиса президента Украины (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Украина хочет перемирия с Россией для сохранения человеческих жизней и восстановления безопасности. Если прекращение огня будет взаимным, его могут продлить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова в Telegram.

Читайте также: Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда

По словам Буданова, предложенное Киевом перемирие свидетельствует о настоящем желании установить мир с украинской стороны - без привязки к датам, а ради сохранения жизней и безопасности.

"Если прекращение огня, которое объявил президент, будет взаимным, мы продолжим его. И это даст нам пусть небольшую, но надежду на установление устойчивого мира", - подчеркнул руководитель ОП.

По его словам, таким шагом президент Владимир Зеленский доказал всему миру свою преданность завершению войны. Теперь следующий шаг должна сделать Россия.

"Готова ли Москва доказать, что человеческая жизнь для них имеет хоть какую-то ценность? Мы внимательно следим за каждым движением врага и готовы к любому развитию событий", - обратил внимание Буданов.

Перемирие Украины и России

Напомним, вчера, 4 мая, министерство обороны России заявило о приказе российского диктатора Владимира Путина о перемирии с Украиной 8-9 мая в честь "дня победы".

Москва пошла на такой шаг без какого-либо согласования с Киевом. Отдельно РФ пригрозила, что если празднования сорвут атаками, по центру украинской столицы "будет нанесен массированный ракетный удар".

В ответ на такую инициативу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина объявляет режим тишины с Россией с 00:00 6 мая.

По его словам, украинские военные будут действовать зеркально.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Кирилл Буданов Перемирие России и Украины 9 Мая Режим прекращения огня Война в Украине
Новости
Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
Аналитика
Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной