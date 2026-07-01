Скандал с ТЦК в Кривом Роге: мобилизованного отца-одиночку отпустили домой

Отца-одиночку, которого в Кривом Роге незаконно мобилизовали работники ТЦК, уже отпустили к 5-летней дочери. Однако ему предстоит решить еще несколько важных вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Telegram уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"5-летняя дочь снова с отцом", - подтвердил украинский омбудсмен.

По его словам, этого удалось добиться благодаря общественному резонансу и общим усилиям всех небезразличных.

Лубинец добавил, что мужчина уже находится дома вместе со своей дочерью.

Представитель омбудсмана в Днепропетровской области Алексей Урлаткин пообщался с отцом-одиночкой. Мужчина рассказал, что его отпустили для решения вопросов с ребенкок и оформления необходимых документов.

"Дальше держу эту ситуацию на контроле", - заверил Лубинец.

Напомним, отца-одиночку незаконно мобилизовали, пока его дочь находилась в садике. Поэтому ребенок фактически остался под наблюдением директора заведения.

Кстати, мужчина дважды обращался за отсрочкой, однако ему отказали.