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Скандал с ТЦК в Кривом Роге: мобилизованного отца-одиночку отпустили домой

12:13 01.07.2026 Ср
2 мин
Однако вопрос с документами до сих пор открыт
aimg Юлия Капитонова
Скандал с ТЦК в Кривом Роге: мобилизованного отца-одиночку отпустили домой Фото: отец уже воссоединился с дочерью (svoiKR)
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Отца-одиночку, которого в Кривом Роге незаконно мобилизовали работники ТЦК, уже отпустили к 5-летней дочери. Однако ему предстоит решить еще несколько важных вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Telegram уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"5-летняя дочь снова с отцом", - подтвердил украинский омбудсмен.

По его словам, этого удалось добиться благодаря общественному резонансу и общим усилиям всех небезразличных.

Лубинец добавил, что мужчина уже находится дома вместе со своей дочерью.

Представитель омбудсмана в Днепропетровской области Алексей Урлаткин пообщался с отцом-одиночкой. Мужчина рассказал, что его отпустили для решения вопросов с ребенкок и оформления необходимых документов.

"Дальше держу эту ситуацию на контроле", - заверил Лубинец.

Напомним, отца-одиночку незаконно мобилизовали, пока его дочь находилась в садике. Поэтому ребенок фактически остался под наблюдением директора заведения.

Кстати, мужчина дважды обращался за отсрочкой, однако ему отказали.

Ранее РБК-Украина раскрыло все подробности громкого скандала с мобилизацией отца-одиночки в Кривом Роге.

Также мы писали, как этот скандал прокомментировали в Днепропетровском областном ТЦК и СП.

К слову, ранее в Николаевской области многодетного отца после мобилизационных мероприятий девять дней незаконно удерживали в подвале одного из ТЦК. Как рассказали в ГБР, над ним издевались и заставляли согласиться на мобилизацию.

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