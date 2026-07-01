Скандал с ТЦК в Кривом Роге: мобилизованного отца-одиночку отпустили домой
Отца-одиночку, которого в Кривом Роге незаконно мобилизовали работники ТЦК, уже отпустили к 5-летней дочери. Однако ему предстоит решить еще несколько важных вопросов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Telegram уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
"5-летняя дочь снова с отцом", - подтвердил украинский омбудсмен.
По его словам, этого удалось добиться благодаря общественному резонансу и общим усилиям всех небезразличных.
Лубинец добавил, что мужчина уже находится дома вместе со своей дочерью.
Представитель омбудсмана в Днепропетровской области Алексей Урлаткин пообщался с отцом-одиночкой. Мужчина рассказал, что его отпустили для решения вопросов с ребенкок и оформления необходимых документов.
"Дальше держу эту ситуацию на контроле", - заверил Лубинец.
Напомним, отца-одиночку незаконно мобилизовали, пока его дочь находилась в садике. Поэтому ребенок фактически остался под наблюдением директора заведения.
Кстати, мужчина дважды обращался за отсрочкой, однако ему отказали.
Ранее РБК-Украина раскрыло все подробности громкого скандала с мобилизацией отца-одиночки в Кривом Роге.
Также мы писали, как этот скандал прокомментировали в Днепропетровском областном ТЦК и СП.
К слову, ранее в Николаевской области многодетного отца после мобилизационных мероприятий девять дней незаконно удерживали в подвале одного из ТЦК. Как рассказали в ГБР, над ним издевались и заставляли согласиться на мобилизацию.