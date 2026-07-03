В Украине проверят еще два областных ТЦК из-за серьезных нарушений
Николаевский и Одесский ТЦК проверят после жалоб нардепов на отобранные телефоны и унижение людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Василия Шкуракова во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.
Что решили проверить
Шкураков заявил, что принято решение о комплексной проверке двух территориальных центров комплектования - Николаевского и Одесского.
"Сегодня уже принято решение о проверке Николаевского и Одесского ТЦК, комплексная проверка этих двух органов", - сказал Шкураков.
Почему возник вопрос
Заявление прозвучало в ответ на вопросы нардепа фракции "За будущее" Антона Яценко. Он обратил внимание на случаи, когда работники ТЦК забирают у людей телефоны, а также на прием на службу бывших полицейских, уволенных раньше коррупции или жестокого обращения.
В качестве примера депутат привел Уманский ТЦК, где на должности работал бывший правоохранитель.
Реакция Минобороны
Шкураков признал проблему с телефонами нарушением законных прав людей.
"Это недопустимо. Мы напрямую все случаи забирания телефонов или унижения достоинства изучаем", - отметил он.
По его словам, обращение нардепов и других организаций фиксируют в отдельных реестрах, чтобы реагировать на жалобы быстрее и качественнее.
Кадровые перемены в Умани
Руководителя Уманского ТЦК Некрасова уже перевели на другую должность, сообщил замминистра.
Работу над проблемными случаями, возникавшими в этом центре комплектования, по его словам, продолжают.
Что с реформой ТЦК
Шкураков добавил, что реформа территориальных центров комплектования готовится и в ближайшее время будет представлена на заседании правительства.
Напомним, недавно громкий резонанс вызвала история с мобилизацией отца, самостоятельно воспитывающего пятилетнюю дочь.
В ТЦК заявили о признаках подделки судебного решения, поданного мужчиной для получения отсрочки, и объяснили, почему отказали ему в освобождении от службы.
Между тем еще одним поводом для проверок в армии стал скандал вокруг 425-го отдельного штурмового полка "Скала".
После журналистского расследования о смерти и возможных пытках новобранцев ДБР открыло уголовное производство, а командира полка отстранили от должности.