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Путин решил подкупить Африку, обещает бесплатное зерно

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Москва, Четверг 27 июля 2023 13:10
Путин решил подкупить Африку, обещает бесплатное зерно Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин подкупает Африку после выхода из "зерновой сделки". Он пообещал некоторым странам отправить бесплатно зерно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Соответствующее заявление диктатор сделал на экономической форме "Россия-Африка". Путин объявил, что Россия хочет "заменить украинское зерно как на безвозмездной, так и на коммерческой основе".

"Чтобы быть конкретным, добавлю, мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие три-четыре месяца, безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителю", - сказал диктатор.

При этом Путин не удержался от критики в сторону Украины и обвинил Запад в "создании препятствий для поставок зерна". Он заявил, что якобы в рамках "зернового соглашения" большинство зерна ушло в страны с высоким доходом.

Кроме того, Путин пожаловался, что условия России по "зерновому соглашению" не были выполнены.

"Ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было... Препятствия чинились и для безвозмездной передачи нами минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам", - утверждает диктатор.

Выход РФ из "зернового соглашения"

Как сообщалось, Россия объявила о своем выходе из "зерновой сделки" из-за якобы невыполнения его требований. При этом российские оккупанты начали обстреливать Одессу и область, атакуя порт и портовую инфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Россия в свою очередь пригрозила, что будет атаковать корабли, которые будут идти в украинские порты. Украина ответила на угрозы аналогичным заявлением.

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