Буданов объяснил планы на Стамбул, а ЕС согласовал санкции против РФ: новости за 14 мая

Начальник главного управление разведки Кирилл Буданов заявил, что он поддерживает прямые переговоры на высшем уровне между Украиной и Россией. Тем временем Евросоюз согласовал новый пакет санкций против РФ.
Более детально о том, что произошло в среду, 14 мая, - в материале РБК-Украина.
Зеленский готов к Стамбулу: Буданов объяснил, зачем Украина идет на переговоры с РФ
Президент Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции. Украине нужно прекращение огня для сохранения жизни людей, заявил в комментарии РБК-Украина руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Он считает, что позиция украинского президента, который заявил о готовности безотлагательно встретиться с российским диктатором, чтобы лично говорить о возможном перемирии, абсолютная правильная.
В ЕС подтвердили согласование 17-го пакета санкций против России
Европейский союз (ЕС) согласовал 17-й пакет санкций против Российской Федерации (РФ). В список ограничений попали еще 189 судов "теневого флота" Москвы.
"Я приветствую договоренность о нашем 17-м пакете санкций против России. Мы продолжаем ограничивать доступ к боевым технологиям. И мы внесли в список еще 189 судов теневого флота, чтобы нацелиться на экспорт энергоносителей из России", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Колоссальные потери: британская разведка показала снимки российского арсенала после взрывов
Взрывы на российском складе боеприпасов ГРАУ 22 апреля стали крупнейшей потерей боекомплекта с начала войны, отмечает британская разведка.
Повреждено более 1 кв. км территории, уничтожены стратегические запасы.
Спецтрибунал для РФ становится реальностью: Совет Европы принял решение
Совет Европы сделал важный шаг к привлечению российского руководства к ответственности - поддержал создание Спецтрибунала за преступление агрессии.
Решение приняли 14 мая в Люксембурге во время заседания Комитета министров.
Зеленский был готов отменить переговоры в Стамбуле, если Путин не приедет, - WP
Президент Владимир Зеленский был готов отказаться от переговоров в Стамбуле, если на них не приедет российский диктатор Владимир Путин, пишет The Washington Post.
Однако западные партнеры уговорили украинского лидера не исключать возможность переговоров.
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