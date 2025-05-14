Теперь официально. В ЕС подтвердили согласование 17-го пакета санкций против России

Европейский союз (ЕС) согласовал 17-й пакет санкций против Российской Федерации (РФ). В список ограничений попали еще 189 судов "теневого флота" Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что полномасштабная война в Украине должна закончиться, а ЕС, в свою очередь, будет продолжать давить на страну-террориста Россию.

"Я приветствую договоренность о нашем 17-м пакете санкций против России. Мы продолжаем ограничивать доступ к боевым технологиям. И мы внесли в список еще 189 судов теневого флота, чтобы нацелиться на экспорт энергоносителей из России", - заявил президент Европейской комиссии.

Санкции против России

После начала полномасштабного вторжения союзники Украины ввели санкции против Российской Федерации. К введению ограничений присоединились ЕС, Соединенные Штаты Америки (США), Великобритания, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и другие государства.

Санкции охватили финансовый сектор, в частности отключение ряда российских банков от системы SWIFT, замораживание активов Центробанка РФ, запрет на экспорт высокотехнологичной продукции, а также персональные санкции против чиновников, олигархов и пропагандистов. Кроме того, ограничения коснулись энергетики, авиации, транспорта, оборонной промышленности и торговли.

Сегодня стало известно о том, что страны ЕС планируют достичь предварительного соглашения по 17-му пакету санкций против России.

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