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Спецтрибунал для РФ становится реальностью: Совет Европы принял решение

Украина, Среда 14 мая 2025 16:54
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Спецтрибунал для РФ становится реальностью: Совет Европы принял решение Фото: Совет Европы поддержал создание Спецтрибунала по преступлениям РФ (t.me/mezentseva168)
Автор: Карина Левицкая

Совет Европы сделал важный шаг к привлечению российского руководства к ответственности - поддержал создание Спецтрибунала за преступление агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы постоянной делегации ВР в ПАСЕ Марии Мезенцевой.

Решение приняли сегодня, 14 мая, в Люксембурге во время заседания Комитета министров.

"Большое спасибо коллегам из ОП и Кабмина за работу и нашей делегации в ПАСЕ, которая боролась за это решение с самого начала", - добавила Мезенцева.

Спецтрибунал по преступлениям РФ

Заметим, что 9 мая, во Львове состоялась встреча министров иностранных дел стран, которые поддерживают создание специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

По ее итогам участники достигли политической договоренности о запуске такого механизма.

Основной целью трибунала является привлечение к ответственности российского диктатора Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников за развязывание войны против Украины.

Напомним, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее оценила, могут ли верхушку РФ судить заочно и когда ждать решений трибунала.

Заметим, что Международный уголовный суд (МУС) не имеет юрисдикции в отношении данных преступлений, поскольку Россия не является участницей Римского статута, а Украина не была полноправным членом на момент вторжения.

Поэтому новый трибунал заполняет правовой вакуум, позволяя расследовать и преследовать лиц, ответственных за агрессию.

Этот шаг является важным для Украины, поскольку он не только способствует международному признанию агрессии России, но и усиливает правовые и политические основы для привлечения к ответственности лиц, ответственных за войну.

Заметим, что Путина отреагировали на планы Европы создать трибунал для России.

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