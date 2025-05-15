Буданов пояснив плани на Стамбул, а ЄС погодив санкції проти РФ: новини за 14 травня

Начальник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що він підтримує прямі переговори на вищому рівні між Україною і Росією. Тим часом Євросоюз погодив новий пакет санкцій проти РФ.
Більш детально про те, що сталося в середу, 14 травня, - у матеріалі РБК-Україна.
Зеленський готовий до Стамбула: Буданов пояснив, навіщо Україна йде на переговори з РФ
Президент Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині. Україні потрібно припинення вогню для збереження життя людей, заявив у коментарі РБК-Україна керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
Він вважає, що позиція українського президента, який заявив про готовність невідкладно зустрітися з російським диктатором, щоб особисто говорити про можливе перемир'я, абсолютна правильна.
У ЄС підтвердили узгодження 17-го пакета санкцій проти Росії
Європейський союз (ЄС) погодив 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації (РФ). До списку обмежень потрапили ще 189 суден "тіньового флоту" Москви.
"Я вітаю домовленість про наш 17-й пакет санкцій проти Росії. Ми продовжуємо обмежувати доступ до бойових технологій. І ми внесли до списку ще 189 суден тіньового флоту, щоб націлитися на експорт енергоносіїв з Росії", - заявила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.
Колосальні втрати: британська розвідка показала знімки російського арсеналу після вибухів
Вибухи на російському складі боєприпасів ГРАУ 22 квітня стали найбільшою втратою боєкомплекту з початку війни, зазначає британська розвідка.
Пошкоджено понад 1 кв. км території, знищено стратегічні запаси.
Спецтрибунал для РФ стає реальністю: Рада Європи ухвалила рішення
Рада Європи зробила важливий крок до притягнення російського керівництва до відповідальності - підтримала створення Спецтрибуналу за злочин агресії.
Рішення ухвалили 14 травня у Люксембурзі під час засідання Комітету міністрів.
Зеленський був готовий скасувати переговори в Стамбулі, якщо Путін не приїде, - WP
Президент Володимир Зеленський був готовий відмовитися від переговорів у Стамбулі, якщо на них не приїде російський диктатор Володимир Путін, пише The Washington Post.
Однак західні партнери вмовили українського лідера не виключати можливість переговорів.
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