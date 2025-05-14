Зеленский готов к Стамбулу: Буданов объяснил, зачем Украина идет на переговоры с РФ

Президент Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции. Украине нужно прекращение огня для сохранения жизни людей.

Буданов считает, что позиция украинского президента, который заявил о готовности безотлагательно встретиться с российским диктатором, чтобы лично говорить о возможном перемирии, абсолютная правильная.

По мнению руководителя ГУР, Зеленский готов ко встрече с Путиным в Турции.

"Очевидно, это абсолютно правильная позиция украинского президента, который таким образом демонстрирует искреннее стремление и готовность к завершению войны. Нам нужно немедленное и всеобъемлющее прекращение огня прежде всего, чтобы сохранить жизни наших людей. У меня нет сомнений, что Владимир Зеленский всесторонне готов к такой встрече и в сотрудничестве с нашими партнерами мы можем достичь желаемого результата", - сказал он.