Зеленский готов к Стамбулу: Буданов объяснил, зачем Украина идет на переговоры с РФ
Президент Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции. Украине нужно прекращение огня для сохранения жизни людей.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Буданов считает, что позиция украинского президента, который заявил о готовности безотлагательно встретиться с российским диктатором, чтобы лично говорить о возможном перемирии, абсолютная правильная.
По мнению руководителя ГУР, Зеленский готов ко встрече с Путиным в Турции.
"Очевидно, это абсолютно правильная позиция украинского президента, который таким образом демонстрирует искреннее стремление и готовность к завершению войны. Нам нужно немедленное и всеобъемлющее прекращение огня прежде всего, чтобы сохранить жизни наших людей. У меня нет сомнений, что Владимир Зеленский всесторонне готов к такой встрече и в сотрудничестве с нашими партнерами мы можем достичь желаемого результата", - сказал он.
Возможная встреча Зеленского и Путина
Российский диктатор Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле после того, как союзники Украины поставили ему дедлайн для согласия на перемирие. Европейские страны предупредили Москву, что ее ждут санкции в случае отказа от установления перемирия.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к диалогу, но только после полного прекращения огня. Позже он заявил, что готов лично встретиться с Путиным в Турции 15 мая.
Зеленский сообщил, что прибудет в Турцию для встречи с диктатором, однако Москва пока официально не подтвердила участия Путина. Президент Украины отмечал, что на переговорах с российским диктатором он будет говорить о прекращении огня и обмене пленными.
Президент США Дональд Трамп не исключил, что также может прилететь в Турцию. По предварительной информации СМИ, от имени Вашингтона туда отправятся спецпредставители Белого дома Стив Уиткофф и Кит Келлог.
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