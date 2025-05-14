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Колоссальные потери: британская разведка показала снимки российского арсенала после взрывов

Россия, Среда 14 мая 2025 13:26
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Колоссальные потери: британская разведка показала снимки российского арсенала после взрывов Фото: Взрыв 51 арсенала стал самым большим с начала войны (скриншот видео)
Автор: Александр Белоус

Взрывы на российском складе боеприпасов ГРАУ 22 апреля стали крупнейшей потерей боекомплекта с начала войны. Повреждено более 1 кв. км территории, уничтожены стратегические запасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Х (Twitter).

Как отмечается в сводке, 22 апреля 2025 года на российском 51-м арсенале боеприпасов ГРАУ во Владимирской области, примерно в 80 км к востоку от Москвы, произошло несколько крупных взрывов.

По данным украинского Центра по противодействию дезинформации, на складе хранилось около 105 тысяч тонн различных боеприпасов, включая баллистические, авиационные и зенитные ракеты, а также артиллерийские снаряды и боеприпасы для стрелкового оружия для боев на передовой.

Спутниковые снимки показывают, что значительная часть склада, более 1 кв. км, была повреждена взрывами, что свидетельствует о колоссальных потерях на ключевом стратегическом складе, снабжающем войну России в Украине.

Колоссальные потери: британская разведка показала снимки российского арсенала после взрывовКолоссальные потери: британская разведка показала снимки российского арсенала после взрывовКолоссальные потери: британская разведка показала снимки российского арсенала после взрывов

Кроме того, поврежденные огнем, нестабильные, неразорвавшиеся боеприпасы могли упасть за пределы объекта, что потенциально представляет опасность для гражданского населения поблизости.

Причины взрыва

Министерство обороны России заявило, что взрывы произошли из-за пожара, который затем вызвал детонацию боеприпасов.

"Весьма вероятно, что к этой потере привели ненадлежащие процедуры обращения с оружием и небрежное хранение боеприпасов", - пишет британская разведка.

Это соответствует давней тенденции регулярно подтверждаемой российской некомпетентности в отношении безопасного и надлежащего обращения с собственными боеприпасами.

"Взрывы 51-го ГРАУ, вероятно, привели к самой большой потере российских боеприпасов, вызванной собственными действиями России в текущем конфликте на сегодняшний день", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, российский арсенал в Киржаче во Владимирской области РФ был взорван 22 апреля 2025 года.

Подробнее о взрывах на 51-м арсенале боеприпасов ГРАУ читайте в материале РБК-Украина.

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