Война в Украине

Буданов объяснил, насколько критичной для Украины является развединформация США

Украина, Суббота 20 декабря 2025 10:30
Буданов объяснил, насколько критичной для Украины является развединформация США Фото: Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина критически зависит от США в двух ключевых направлениях разведки - спутниковой съемки и систем раннего предупреждения о баллистической угрозе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава ГУР Крыло Буданов.

По его мнению, частичное прекращение бесплатной помощи в сфере разведданных не станет катастрофическим, если сохранятся действующие коммерческие контракты. Однако зависимость от США в сфере спутниковой разведки имеет два компонента: бесплатный доступ в рамках помощи и платные контракты.

В случае прекращения только бесплатного доступа к оптической спутниковой съемке Украина потеряет около 15-17% возможностей, что, по оценке Буданова, не является критичным. Что касается радиолокационной съемки, потери составят примерно 46%, что усложнит ситуацию, но не приведет к коллапсу.

Зато блокирование коммерческих контрактов на доступ к спутниковым данным будет иметь значительно более серьезные последствия.

"Критически будет, если примут политическое решение и заблокируют контракты. Вот тогда мы падаем почти до нуля", - подчеркнул Буданов.

Отдельно он отметил, что еще одним направлением критической зависимости Украины от США остается система раннего оповещения о баллистической угрозе. В то же время в других компонентах разведки Украина полагается преимущественно на собственные возможности.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Белый дом поссорился с президентом США Дональдом Трампом. После этого Трамп заявлял о том, что Зеленский якобы не хочет завершать войну с Россией.

На этом фоне США решили приостановить поставки оружия в Украину. Также был временно прекращен обмен разведывательными данными между странами.

Как писали западные СМИ, пауза в обмене разведданными больше всего повлияла на операцию ВСУ в Курской области.

Сложную ситуацию исправили переговоры между украинскими и американскими чиновниками в Саудовской Аравии. Тогда Вашингтон решил возобновить передачу оружия и обмен разведданными.

В то же время, уже летом пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт не исключила, что США могут оказать поддержку Украине с воздуха в рамках гарантий безопасности. Она уточняла, что Трамп исключает только присутствие американских солдат в Украине.

А вот в прошлом месяце администрация Трампа предложила мирный план по завершению войны в Украине. Сначала в документе было 28 пунктов, большинство из которых не отвечала интересам Украины, а наоборот, поддерживала интересы россиян, сейчас план имеет другой вид.

Сейчас мирный план США предусматривает: рамочное соглашение, гарантии безопасности и документ по восстановлению послевоенной Украины.

На днях Зеленский заявил, что план планируется разбить на 5 документов и как только Киев будет максимально близок к заключению соглашения с РФ, тогда он встретится с Трампом.

