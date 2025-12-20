ua en ru
Буданов пояснив, наскільки критичною для України є розвідінформація США

Україна, Субота 20 грудня 2025 10:30
Буданов пояснив, наскільки критичною для України є розвідінформація США Фото: Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна критично залежить від США у двох ключових напрямах розвідки - супутникової зйомки та систем раннього попередження про балістичну загрозу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова ГУР Крило Буданов.

На його думку, часткове припинення безоплатної допомоги у сфері розвідданих не стане катастрофічним, якщо збережуться чинні комерційні контракти. Однак залежність від США у сфері супутникової розвідки має два компоненти: безкоштовний доступ у межах допомоги та платні контракти.

У разі припинення лише безоплатного доступу до оптичної супутникової зйомки Україна втратить близько 15–17% можливостей, що, за оцінкою Буданова, не є критичним. Щодо радіолокаційної зйомки, втрати становитимуть приблизно 46%, що ускладнить ситуацію, але не призведе до колапсу.

Натомість блокування комерційних контрактів на доступ до супутникових даних матиме значно серйозніші наслідки.

"Критично буде, якщо ухвалять політичне рішення і заблокують контракти. Отоді ми падаємо майже до нуля", - наголосив Буданов.

Окремо він зазначив, що ще одним напрямом критичної залежності України від США залишається система раннього оповіщення про балістичну загрозу. Водночас в інших компонентах розвідки Україна покладається переважно на власні спроможності.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Білого дому посварився з президентом США Дональдом Трампом. Після цього Трамп заявляв про те, що Зеленський нібито не хоче завершувати війну з Росією.

На цьому тлі США вирішили призупинити постачання зброї в Україну. Також було тимчасово припинено обмін розвідувальними даними між країнами.

Як писали західні ЗМІ, пауза в обміні розвідданими найбільше вплинула на операцію ЗСУ в Курській області.

Складну ситуацію виправили переговори між українськими та американськими чиновниками в Саудівській Аравії. Тоді Вашингтон вирішив відновити передачу зброї та обмін розвідданими.

Водночас, вже влітку прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт не виключила, що США можуть надати підтримку Україні з повітря в рамках гарантій безпеки. Вона уточнювала, що Трамп виключає тільки присутність американських солдатів в Україні.

А ось минулого місяця адміністрація Трампа запропонувала мирний план щодо завершення війни в Україні. Спочатку в документі було 28 пунктів, більшість з яких не відповідала інтересам України, а навпаки, підтримувала інтереси росіян, наразі план має інший вигляд.

Наразі мирний план США передбачає: рамкову угоду, гарантії безпек та документ щодо відновлення післявоєнної України.

Днями Зеленський заявив, що план планується розбити на 5 документів і як тільки Київ буде максимально близький до укладення угоди з РФ, тоді він зустрінеться з Трампом.

