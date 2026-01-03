Буданов - руководитель ОП и удар россиян по многоэтажке в Харькове: новости за 2 января
Кирилла Буданова назначили новым руководителем Офиса президента Украины. Тем временем российские оккупанты ударили по многоэтажке в Харькове.
Более детально о том, что произошло в пятницу, 2 января, - в материале РБК-Украина.
Буданов - новый глава ОП. Зеленский подписал указ о назначении
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины. Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства.
О намерении назначить Кирилла Буданова руководителем ОП стало известно в пятницу, 2 января, когда Зеленский сообщил о своей встрече с тогдашним главой ГУР.
РФ ударила баллистикой по центру Харькова, под завалами люди: что известно
Российские войска нанесли удар по Харькову, попав по жилой застройке. Известно, что по городу выпустили две баллистических ракеты.
В результате оккупанта известно по меньшей мере об одном погибшем. Речь о маленьком ребенке.
Кремль готовит масштабную провокацию с жертвами для срыва мирных переговоров, - СВР
Кремль готовит масштабную провокацию в рамках продолжения специальной операции по срыву мирных переговоров при посредничестве США, сообщила Служба внешней разведки Украины.
Разведка с высокой вероятностью прогнозирует переход от манипулятивного воздействия к вооруженной провокации спецслужб РФ со значительными человеческими жертвами.
"Видео на полмиллиона": разведка показала инсценировку убийства командира РДК Капустина
Главное управление разведки (ГУР) инсценировало гибель командира "Российского добровольческого корпуса" Дениса Капустина в результате удара беспилотника.
ГУР создало видеозапись, на которой ударный дрон влетел в микроавтобус, в котором находился Капустин, а другой - снял "последствия удара" в виде горящей машины.
Иващенко стал новым главой ГУР: опубликован указ
Президент Владимир Зеленский назначил Олега Иващенко новым главой Главного управления разведки Украины.
Ранее Иващенко занимал должность главы Службы внешней разведки Украины.