Буданов - руководитель ОП и удар россиян по многоэтажке в Харькове: новости за 2 января

Украина, Суббота 03 января 2026 06:30
Буданов - руководитель ОП и удар россиян по многоэтажке в Харькове: новости за 2 января Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Кирилла Буданова назначили новым руководителем Офиса президента Украины. Тем временем российские оккупанты ударили по многоэтажке в Харькове.

Более детально о том, что произошло в пятницу, 2 января, - в материале РБК-Украина.

Буданов - новый глава ОП. Зеленский подписал указ о назначении

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины. Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства.

О намерении назначить Кирилла Буданова руководителем ОП стало известно в пятницу, 2 января, когда Зеленский сообщил о своей встрече с тогдашним главой ГУР.

РФ ударила баллистикой по центру Харькова, под завалами люди: что известно

Российские войска нанесли удар по Харькову, попав по жилой застройке. Известно, что по городу выпустили две баллистических ракеты.

В результате оккупанта известно по меньшей мере об одном погибшем. Речь о маленьком ребенке.

Кремль готовит масштабную провокацию с жертвами для срыва мирных переговоров, - СВР

Кремль готовит масштабную провокацию в рамках продолжения специальной операции по срыву мирных переговоров при посредничестве США, сообщила Служба внешней разведки Украины.

Разведка с высокой вероятностью прогнозирует переход от манипулятивного воздействия к вооруженной провокации спецслужб РФ со значительными человеческими жертвами.

"Видео на полмиллиона": разведка показала инсценировку убийства командира РДК Капустина

Главное управление разведки (ГУР) инсценировало гибель командира "Российского добровольческого корпуса" Дениса Капустина в результате удара беспилотника.

ГУР создало видеозапись, на которой ударный дрон влетел в микроавтобус, в котором находился Капустин, а другой - снял "последствия удара" в виде горящей машины.

Иващенко стал новым главой ГУР: опубликован указ

Президент Владимир Зеленский назначил Олега Иващенко новым главой Главного управления разведки Украины.

Ранее Иващенко занимал должность главы Службы внешней разведки Украины.

Офис президента Кирилл Буданов ГУР Харьков Война в Украине
