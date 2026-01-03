Буданов - керівник ОП і удар росіян по багатоповерхівці в Харкові: новини за 2 січня

Кирила Буданова призначили новим керівником Офісу президента України. Тим часом російські окупанти вдарили по багатоповерхівці в Харкові.

Більш детально про те, що сталося в п'ятницю, 2 січня, - в матеріалі РБК-Україна .

Буданов - новий глава ОП. Зеленський підписав указ про призначення

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України. Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави.

Про намір призначити Кирила Буданова керівником ОП стало відомо в п'ятницю, 2 січня, коли Зеленський повідомив про свою зустріч із тодішнім головою ГУР.

РФ вдарила балістикою по центру Харкова, під завалами люди: що відомо

Російські війська завдали удару по Харкову, влучивши по житловій забудові. Відомо, що по місту випустили дві балістичні ракети.

У результаті окупанта відомо щонайменше про одного загиблого. Йдеться про маленьку дитину.

Кремль готує масштабну провокацію з жертвами для зриву мирних переговорів, - СЗР

Кремль готує масштабну провокацію в рамках продовження спеціальної операції зі зриву мирних переговорів за посередництва США, повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Розвідка з високою ймовірністю прогнозує перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб РФ зі значними людськими жертвами.

"Відео на півмільйона": розвідка показала інсценування вбивства командира РДК Капустіна

Головне управління розвідки (ГУР) інсценувало загибель командира "Російського добровольчого корпусу" Дениса Капустіна внаслідок удару безпілотника.

ГУР створило відеозапис, на якому ударний дрон влетів у мікроавтобус, у якому перебував Капустін, а інший - зняв "наслідки удару" у вигляді палаючої машини.

Іващенко став новим главою ГУР: опубліковано указ

Президент Володимир Зеленський призначив Олега Іващенка новим главою Головного управління розвідки України.

Раніше Іващенко обіймав посаду голови Служби зовнішньої розвідки України.