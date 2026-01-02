Кремль готовит масштабную провокацию с жертвами для срыва мирных переговоров, - СВР

Кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами в рамках продолжения специальной операции по срыву мирных переговоров при посредничестве США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

"Указанная операция имеет комплексный характер. После так называемой "атаки на резиденцию (российского диктатора Владимира - ред.) Путина" фиксируем распространение Кремлем новых сфальсифицированных информационных поводов для подготовки российской и зарубежной аудитории к дальнейшей эскалации", - сообщили в СВР.

Разведка с высокой вероятностью прогнозирует переход от манипулятивного воздействия к вооруженной провокации спецслужб РФ со значительными человеческими жертвами. Ожидаемое время - накануне или в ходе празднования Рождества по юлианскому календарю - 7 января.

Местом провокации может быть выбрано культовое сооружение или другой объект с высоким символическим весом как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины.

Для фальсификации доказательств причастности Украины планируется использовать обломки ударных дронов западного производства, которые будут доставлены к месту провокации с линии боевого соприкосновения.

"Эксплуатация страха и совершение террористических актов с человеческими жертвами под "чужим флагом" полностью соответствует стилю работы российских спецслужб", - отметили в СВР.

По данным разведки, режим Путина неоднократно применял эту тактику внутри России, а сейчас эта же модель экспортируется наружу, что косвенно подтверждается публичными заявлениями высших должностных лиц РФ.

"Обращаемся к медиа с просьбой ставить под сомнение и тщательно проверять обнародованные кремлем материалы и не распространять российские фейки", - отметили в СВР.