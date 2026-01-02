Кремль готовит масштабную провокацию с жертвами для срыва мирных переговоров, - СВР
Кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами в рамках продолжения специальной операции по срыву мирных переговоров при посредничестве США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.
"Указанная операция имеет комплексный характер. После так называемой "атаки на резиденцию (российского диктатора Владимира - ред.) Путина" фиксируем распространение Кремлем новых сфальсифицированных информационных поводов для подготовки российской и зарубежной аудитории к дальнейшей эскалации", - сообщили в СВР.
Разведка с высокой вероятностью прогнозирует переход от манипулятивного воздействия к вооруженной провокации спецслужб РФ со значительными человеческими жертвами. Ожидаемое время - накануне или в ходе празднования Рождества по юлианскому календарю - 7 января.
Местом провокации может быть выбрано культовое сооружение или другой объект с высоким символическим весом как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины.
Для фальсификации доказательств причастности Украины планируется использовать обломки ударных дронов западного производства, которые будут доставлены к месту провокации с линии боевого соприкосновения.
"Эксплуатация страха и совершение террористических актов с человеческими жертвами под "чужим флагом" полностью соответствует стилю работы российских спецслужб", - отметили в СВР.
По данным разведки, режим Путина неоднократно применял эту тактику внутри России, а сейчас эта же модель экспортируется наружу, что косвенно подтверждается публичными заявлениями высших должностных лиц РФ.
"Обращаемся к медиа с просьбой ставить под сомнение и тщательно проверять обнародованные кремлем материалы и не распространять российские фейки", - отметили в СВР.
Заявление России
Напомним, недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы осуществила атаку беспилотниками на госрезиденцию российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря, имея в виду резиденцию в Валдае.
По словам Лаврова, российские войска якобы уничтожили 91 украинский беспилотник.
При этом российское Минобороны сообщало о "перехваченных 89 + 23 дронов по всем областям, из них 41 - над Новгородской областью".
Таким образом, судьба около 50 дронов остается неизвестной.
Минобороны РФ через двое суток после заявлений о якобы атаке украинских беспилотников на резиденцию Путина даже обнародовало карту движения дронов, которую в Службе внешней разведки Украины назвали фейковой.
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг обвинения России относительно "атаки" на резиденцию Путина и предупредил, что такие заявления могут быть подготовкой к новым ударам по Украине.
В МИД Украины отметили, что история с атакой является фейком, который Москва использует для подрыва мирных инициатив с участием Киева и Вашингтона.
