"Пожалуйста, уйдите в отставку": фанаты атаковали Реброва после ничьей с Азербайджаном

Ничья с Азербайджаном и реакция фанов

Во втором туре квалификации Украина неожиданно потеряла очки в матче с Азербайджаном - 1:1. Команда Реброва сумела выйти вперед в начале второго тайма, однако удержать преимущество не удалось.

В конце встречи соперники сравняли счет с пенальти, чем лишили украинцев важной победы.

Результат серьезно ухудшил турнирные позиции Украины в борьбе за выход на мундиаль. Потеря очков против соперника, которого считали явным аутсайдером, вызвала волну критики среди болельщиков.

Многие фаны выразили разочарование в соцсетях, считая, что команда должна была брать максимум в этом матче.

"Уйдите в отставку" - реакция болельщиков

Несмотря на то, что Сергей Ребров просил прощения перед болельщиками на послематчевой пресс-конференции, значительная часть фанов решила выразить свое недовольство непосредственно на его странице в Instagram.

Под последним фото в профиле главного тренера сборной Украины появились десятки комментариев с призывами покинуть пост. Среди самых распространенных сообщений были слова - "Пожалуйста, уйдите в отставку".

Комментарии болельщиков (скриншот: instagram.com/rebrov_serhiy)

Чтобы остановить волну критики, Ребров ограничил возможность оставлять комментарии под своими публикациями. На скриншотах с его страницы видно, что под постами появилось сообщение о закрытых комментариях.

Дальнейшие перспективы сборной Украины

Ничья с Азербайджаном стала серьезным ударом для сборной Украины на старте отбора к чемпионату мира-2026.

В борьбе за выход на главный футбольный турнир мира каждое очко имеет большое значение, а потеря баллов в матчах против теоретически более слабых соперников может иметь решающее влияние в будущем.

Впереди команду Реброва ждет важный поединок против Исландии, который состоится в октябрьском международном окне.

Именно этот матч может стать определяющим в вопросе доверия к наставнику и шансов сборной Украины на продолжение борьбы в отборе.