В Бучанском РТЦК отправили на фронт руководство после коррупционного скандала

На заседании временной следственной комиссии Рады (ВСК) по нарушениям при проведении мобилизации и коррупции, комментируя вопрос о коррупционном скандале в РТЦК в августе 2024 года, Евтушенко отметил, что ему об этом известно исключительно из СМИ.

"После выявленных правонарушений весь руководящий состав и весь личный состав были перемещены в боевые подразделения. Все сто процентов личного состава были перемещены", - сказал он.

По словам Евтушенко, весь новый состав, руководящий и личный, зашел в ТЦК одномоментно, приказом в сентябре 2024 года. Таким образом, произошла полная замена личного состава, все 44 человека в ТЦК (не считая взвода охраны). Большая часть, добавил Евтушенко, непригодна к службе в армии, или "уже отвоевали".

Отметим, что в августе 2024 года вспыхнул коррупционный скандал на Киевщине. В частности, по подозрению были задержаны руководители Бориспольского и Бучанского ТЦК, которые по версии следствия получали взятки за уклонение от мобилизации.