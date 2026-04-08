В Бучанском РТЦК отправили на фронт руководство после коррупционного скандала

Всех работников Бучанского территориального центра комплектования и его руководство отправили на фронт после коррупционного скандала в 2024 году. Сейчас личный состав ТЦК обновлен полностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Бучанского РТЦК Андрея Евтушенко.
На заседании временной следственной комиссии Рады (ВСК) по нарушениям при проведении мобилизации и коррупции, комментируя вопрос о коррупционном скандале в РТЦК в августе 2024 года, Евтушенко отметил, что ему об этом известно исключительно из СМИ.
"После выявленных правонарушений весь руководящий состав и весь личный состав были перемещены в боевые подразделения. Все сто процентов личного состава были перемещены", - сказал он.
По словам Евтушенко, весь новый состав, руководящий и личный, зашел в ТЦК одномоментно, приказом в сентябре 2024 года. Таким образом, произошла полная замена личного состава, все 44 человека в ТЦК (не считая взвода охраны). Большая часть, добавил Евтушенко, непригодна к службе в армии, или "уже отвоевали".
Отметим, что в августе 2024 года вспыхнул коррупционный скандал на Киевщине. В частности, по подозрению были задержаны руководители Бориспольского и Бучанского ТЦК, которые по версии следствия получали взятки за уклонение от мобилизации.
Напомним, что бывшего начальника одного из районных ТЦК Киевской области будут судить за незаконное изъятие восьми автомобилей у предпринимателей якобы для нужд армии.
Это далеко не первый случай разоблачения злоупотреблений среди руководства военкоматов. Ранее у руководителя областного ТЦК во Львовской области обнаружили скрытое состояние на 8 млн гривен. Чиновник не задекларировал дом, землю и автомобили, оформив их на родственников.
Также в конце 2025 года правоохранители проводили обыски у руководителя Закарпатского областного ТЦК Андрея Савчука и его подчиненных в рамках расследования возможных коррупционных схем.
Кроме того, в начале 2026 года Высший антикоррупционный суд конфисковал элитный дом у бывшего начальника Запорожского областного ТЦК. Активы чиновника на сумму более 3,8 млн гривен были признаны необоснованными.